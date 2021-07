EUA concluiu demolição do edifício que ruiu na Florida

A demolição foi levada a cabo através de "pequenos explosivos estrategicamente colocados", disse Levine numa conferência de imprensa.



A maioria do edifício de 12 andares das Torres de Champlain do Sul desmoronou-se a meio da noite de 24 de junho, um dos piores desastres urbanos da história dos EUA.



As autoridades receavam que o resto do edifício pudesse ruir descontroladamente, ameaçando a segurança dos socorristas. Estes receios foram agravados pela chegada da tempestade tropical Elsa, esperada na Florida na terça-feira.



A busca das vítimas foi suspensa no sábado em preparação para a demolição, enquanto o número de mortos da catástrofe eleva-se a 24 mortos 121 feridos.



"A demolição em si foi limitada ao perímetro imediato do edifício", informou Levine.



"No entanto, há pó e outras partículas que são uma consequência inevitável de demolições de qualquer tipo, e como medida de precaução estamos a exortar os residentes próximos a permanecerem dentro de casa", acrescentou.