EUA condenam "manifestações antissemitas" em aeroporto russo

"Os Estados Unidos condenam veementemente as manifestações antissemitas no Daguestão, Rússia", escreveu a porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, Adrienne Watson, na rede social X (antigo Twitter), no domingo.

"Os Estados Unidos estão inequivocamente ao lado de toda a comunidade judaica, enquanto assistimos a um aumento global do antissemitismo", acrescentou.

Dezenas de pessoas invadiram, no domingo, o aeroporto de Makhachkala, capital da região russa do Daguestão, e causaram alguns distúrbios, depois de saberem da chegada de um avião proveniente de Israel.

Ao anúncio da chegada do aparelho, com destino a Moscovo e numa escala em Makhachkala, dezenas de homens invadiram a pista e o terminal do aeroporto, com a intenção de verificar passaportes dos passageiros à procura de cidadãos israelitas.

No Daguestão, que pertence à Rússia, a população é predominantemente muçulmana.

As autoridades do Daguestão anunciaram que a situação estava "sob controlo", mas o aeroporto acabou por ser encerrado e os voos foram direcionados para outros locais.

Em comunicado, o governo de Israel apelou à Rússia para que "proteja todos os cidadãos israelitas e todos os judeus" e sublinhou encarar com seriedade todas as "tentativas de ataque a cidadãos israelitas e judeus em todo o mundo".