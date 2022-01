EUA condenam sanções da China contra agência de defesa de direitos religiosos

Em dezembro, Pequim anunciou sanções contra quatro comissários da agência do Governo norte-americano USCIRF, em retaliação pelas penalizações impostas por Washington sobre autoridades chinesas acusadas de abusos à minoria uigur na região de Xinjiang.

Os alvos das sanções chinesas incluem a presidente da USCIRF, Nadine Maenza, o vice-presidente Nury Turquel e os comissários Anurima Bhargava e James W. Carr, depois de anteriormente já ter sancionado outros comissários da agência e dezenas de funcionários de organizações norte-americanas.

"Permanecemos implacáveis com estas ações e somos solidáriios com a USCIRF e com a sua equipa", disse hoje o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, num comunicado.

"Os Estados Unidos estão comprometidos com a defesa dos direitos humanos em todo o mundo e continuarão a usar todas as ferramentas diplomáticas e económicas para promover a sua responsabilização", acrescentou o chefe da diplomacia dos EUA.

Blinken escreveu que "as tentativas continuadas de Pequim de intimidar e silenciar aqueles que defendem os direitos humanos só contribuem para o crescente escrutínio internacional do genocídio em curso e dos crimes contra a humanidade em Xinjiang".

Os Estados Unidos pedem ainda à China para colocar um fim "aos seus atos de repressão transnacional, incluindo práticas coercivas de aprisionamento e negação de liberdade de movimentos a familiares de ativistas americanos uigures".

Blinken termina o comunicado dizendo que a atitude de Pequim em Xinjiang "mina a ordem internacional baseada em regras" e repete o seu apoio a todos aqueles que defendem os direitos humanos, em qualquer parte do planeta.