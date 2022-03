EUA condenam "veementemente" ensaio balístico norte-coreano

Em comunicado, a Casa Branca condenou "veementemente" a ação norte-coreana e disse que o ensaio balístico constitui "uma violação insolente de várias resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas e aumenta desnecessariamente as tensões" na região.

O Ministério da Defesa do Japão informou hoje que a Coreia do Norte efetuou o disparo de um míssil balístico intercontinental que atingiu a Zona Económica Exclusiva (marítima) japonesa.

"As nossas análises indicam que o míssil balístico (da Coreia do Norte) deslocou-se durante 71 minutos e caiu cerca das 15:44 (06:44 em Lisboa) na Zona Económica Exclusiva, no mar do Japão, a cerca de 150 quilómetros a oeste da península de Oshima", ilha norte de Hokkaido, declarou o vice-ministro da Defesa, Makoto Oniki, acrescentando que podia tratar-se de um míssil balístico intercontinental (ICBM).

Em resposta a este ensaio norte-coreano, o Exército sul coreano disparou vários mísseis.

"Respondendo ao lançamento do míssil intercontinental (ICBM) da Coreia do Norte, as Forças Armadas, em conjunto, dispararam mísseis do solo, do mar e do ar" desde as 16:25 (07:25 em Lisboa) para o mar do Japão, indicou o Estado-Maior de Seul através de um comunicado.