EUA. Conduta da polícia de Phoenix investigada pelo Departamento de Justiça

“Analisámos casos de tribunal, notícias e queixas de cidadãos, e também tivemos em consideração fatores que habitualmente pesamos ao determinar se devemos ou não abrir uma investigação, nomeadamente a natureza, gravidade e número das alegações”, explicou aos jornalistas Kristen Clarke, chefe da Divisão de Direitos Civis do Departamento de Justiça.A responsável adiantou que, neste caso em específico,, mas que o Departamento de Justiça “vai abordar este processo sem quaisquer predisposições ou conclusões pré-concebidas”.A presidente da Câmara de Phoenix já reagiu à notícia da investigação, dizendo que esta é bem-vinda. “A ampla reforma das forças policiais em Phoenix tem sido a minha prioridade deste o dia em que tomei posse”, assegurou Kate Gallego.A autarca democrata acrescentou que “as recomendações que resultarem desta investigação vão ajudar os nossos esforços contínuos para tornar a cidade ainda mais segura, forte e justa”.

A operação conduzida pelo Departamento de Justiça vai, em particular, averiguar apreensões ilegais de bens de pessoas sem-abrigo por parte da Polícia.





Os investigadores vão também determinar se os polícias de Phoenix se envolveram num padrão de discriminação racial, abuso de força e ações de retaliação contra cidadãos.

“Crise de pessoas sem-abrigo”

O foco na ação dos agentes em relação aos sem-abrigo é especialmente pertinente numa altura em que, em cidades de todo o país, polícias têm varrido zonas ocupadas por estas comunidades. Estas atitudes policiais têm vindo a ser justificadas comoO procurador-geral dos Estados Unidos frisou, na quinta-feira, queque não pode ser resolvida pelo sistema de justiça criminal, apesar de o afetar”.A investigação do Departamento de Justiça em Phoenix vai ainda avaliar os sistemas e práticas do Departamento de Polícia da cidade no que diz respeito à resposta a pessoas com deficiência.Para tal, os investigadores vão realizar uma revisão abrangente das políticas, treinos, supervisões e investigações das autoridades policiais, bem como dos seus sistemas de responsabilização, incluindo nos casos de má conduta.O Departamento de Justiça irá também comunicar com diversos grupos da comunidade e membros do público para conhecer as experiências dos mesmos junto da polícia da cidade.

Terceira investigação da Administração Biden

O sindicato de polícias de Phoenix veio já frisar que defende e apoia o trabalho dos seus membros e que pretende cooperar totalmente com a investigação agora em curso.“A primeira prioridade do sindicato é manter um elevado padrão de policiamento da comunidade e promover políticas éticas que protejam os agentes e os cidadãos”, assegurou o líder sindical, Michael London.Segundo a imprensa local,, sendo a população afro-americana a mais afetada.Investigações deste género têm sido mais recorrentes nos EUA desde 2020, ano em que milhares de pessoas saíram às ruas para se manifestarem contra a injustiça racial após a morte de afro-americanos às mãos da polícia. Os casos de George Floyd e Breonna Taylor foram os que motivaram mais protestos.Esta é jálançada por Merrick Garland desde que tomou posse como procurador-geral dos Estados Unidos, no início deste ano, sob a Administração de Joe Biden.