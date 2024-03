EUA confiantes. Cessar-fogo em Gaza ainda "é possível"

Continuamos a acreditar que os obstáculos não são intransponíveis e que é possível chegar a um acordo. Por isso, vamos continuar a insistir nesse sentido", afirmou o porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, Matthew Miller, em Washington.



"Estamos a mostrar a flexibilidade necessária para chegar a uma cessação abrangente da agressão contra o nosso povo, mas a ocupação ainda está a fugir aos direitos deste acordo", afirmou o Hamas em comunicado.



Uma fonte próxima do processo revelou à Reuters que Israel estava a manter-se afastado das conversações do Cairo porque o Hamas se recusou a fornecer uma lista dos reféns que ainda estão vivos. O Hamas diz que isso é impossível sem um cessar-fogo, uma vez que os reféns estão espalhados por toda a zona de guerra.



As forças israelitas, que iniciaram a sua ofensiva em Gaza após o ataque do Hamas a Israel a 7 de outubro, continuaram a bombardear o enclave palestiniano desde o início das conversações no Cairo e a situação humanitária na faixa costeira densamente povoada deteriorou-se ainda mais.

A África do Sul, que em janeiro apresentou um caso em Haia, acusando Israel de genocídio em Gaza, pediu na quarta-feira ao tribunal que ordenasse novas medidas de emergência, incluindo o fim das hostilidades, porque os civis palestinianos estão a passar fome.



"A ameaça de fome total materializou-se agora. O tribunal tem de atuar agora para impedir a tragédia iminente", afirmou a presidência sul-africana em comunicado.

No terreno, as forças israelitas mantêm as operações contra infraestruturas em Khan Younis, no centro da Faixa de Gaza.



O exército israelita afirma ter localizado "instalações de fabrico de armas, engenhos explosivos e equipamento militar", bem como ter "desmantelado centros de comando utilizados por organizações terroristas na Faixa de Gaza".



