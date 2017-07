EUA confirmam disparo de míssil norte-coreano de médio alcance

Lusa 04 Jul, 2017, 07:32 | Mundo

Este míssil caiu no mar do Japão e não constitui uma ameaça para a América do Norte, disse o comando norte-americano em comunicado. "Continuamos a acompanhar de perto as ações da Coreia do Norte", acrescentou.

O lançamento foi realizado cerca das 09:40 (01:40 em Lisboa), a partir da província norte-coreana de Pyongyang Norte, segundo informação avançada pelo comando conjunto das forças armadas sul-coreanas, citado pelas agências internacionais.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, já reagiu na rede de mensagens instantâneas Twitter, questionando se o líder norte-coreano "não nada melhor para fazer na vida?". Trump instou a China a endurecer a posição em relação à Coreia do Norte.

O regime norte-coreano tem aumentado nos meses mais recentes os testes com mísseis balísticos e pretende construir mísseis nucleares que possam alcançar território norte-americano, um registo que segundo os especialistas ainda permanece longínquo.