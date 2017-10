EUA consideram a região "parte integral de Espanha"

Lusa27 Out, 2017, 17:28 | Mundo

"A Catalunha é uma parte integrante de Espanha e os Estados Unidos apoiam as medidas constitucionais do Governo espanhol para manter a Espanha forte e unida", afirmou a porta-voz do Departamento de Estado Heather Nauert num comunicado divulgado após a declaração de independência pelo parlamento regional catalão.

O texto evoca a "grande amizade" e a "duradoura colaboração" que une os Estados Unidos a Espanha.

"Os nossos países cooperam estreitamente para impulsionar as prioridades que partilham em matéria de segurança e economia", acrescentou.

O parlamento regional catalão (Parlament) aprovou hoje, com 70 votos a favor, 10 contra e dois brancos, a independência da região autónoma.

Pouco depois, o senado de Espanha autorizou, por maioria absoluta, o governo de Madrid a aplicar o artigo 155.º da Constituição, que suspende a autonomia da Catalunha.

A suspensão da autonomia implica a destituição do presidente da Catalunha e de todos os membros do seu executivo, a limitação das competências do parlamento regional e a marcação de eleições num prazo de seis meses.