EUA consideram ataque a jornalista moçambicano atentado às liberdades

Lusa28 Mar, 2018, 16:15 / atualizado em 28 Mar, 2018, 16:15 | Mundo

"Embora não se saiba quem são os perpetradores ou a sua motivação para levar a cabo este crime hediondo, tal ato de violência contra um respeitado jornalista em frente ao Sindicato Nacional de Jornalistas é um ataque à liberdade de expressão e liberdade de imprensa, pilares sobre os quais qualquer democracia deve assentar", refere uma nota da embaixada norte-americana em Maputo.

Os EUA, continua a nota, defendem uma investigação exaustiva e transparente para assegurar que os responsáveis por este ataque sejam levados à justiça.

"Os Estados Unidos mantêm-se solidários com todas as forças vivas da sociedade moçambicana que manifestaram a sua indignação contra este crime e defenderam a importância duma imprensa livre e independente como um pilar da democracia moçambicana", diz o comunicado.

Ericino de Salema foi encontrado gravemente ferido no distrito de Marracuene, a oito quilómetros do centro de Maputo, algumas horas após ter sido raptado por desconhecidos.

O jornalista foi encontrado por populares abandonado no passeio da estrada circular de Maputo em Marracuene, província de Maputo, e depois transportado para o Hospital Privado de Maputo, onde se encontra internado.

A vítima apresentava sinais de agressões que terão sido infligidas com objetos contundentes e está consciente, de acordo com testemunhos relatados pelo canal privado STV.

Ericino de Salema, comentador do "Pontos de Vista", um programa de análise política muito visto em Moçambique, foi raptado à saída do SNJ, onde se deslocou para almoçar no restaurante do local.

O ataque ao jornalista está a ser alvo de forte repúdo em vários quadrantes da sociedade moçambicana e por organizações internacionais de defesa dos direitos humanos que associam o acontecimento a atos de violência que têm infligidos contra vozes críticas à governação da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo).