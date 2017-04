EUA consideram provocação tentativa de lançamento de míssil norte-coreano

Lusa 16 Abr, 2017, 15:47 / atualizado em 16 Abr, 2017, 16:12 | Mundo

“A provocação desta manhã do Norte é simplesmente o último ato dos riscos que cada um de vós enfrenta diariamente”, disse Pence perante um grupo de militares norte-americanos, no decurso de uma refeição em que celebrou o domingo de Páscoa na base militar de Yongsan, na capital sul-coreana.



Pence aterrou com sua mulher e as duas filhas na base aérea de Osan (a sul de Seul), pouco após o Norte ter lançado, sem êxito, desde a localidade de Sinpo (leste do país), um míssil balístico que aparentemente explodiu pouco depois de ser disparado.



No sábado, a Coreia do Norte celebrou, com um desfile militar, o 105.º aniversário do nascimento de Kim Il-Sung, o fundador do país em 1948, que liderou até à sua morte, em julho de 1994.



No desfile, a Coreia do Norte mostrou vários mísseis balísticos, incluindo um possível novo projétil de alcance intercontinental.



Em paralelo, o conselheiro para a segurança nacional do Presidente norte-americano Donald Trump afirmou hoje que os dirigentes chineses trabalham “estreitamente” com os EUA para resolver a questão nuclear norte-coreana.



“Existe um consenso internacional, incluindo com os chineses e os dirigentes chineses, para dizer que a situação não pode durar”, declarou o general H. R. McMaster em entrevista à cadeia televisiva norte-americana ABC, a partir do Afeganistão, onde está deslocado.



O militar sublinhou por diversas vezes a inquietação, segundo disse, dos dirigentes chineses.



“Trabalhamos com os nossos aliados e parceiros, e com os dirigentes chineses, para desenvolver um leque de opções”, precisou.