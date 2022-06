EUA, Coreia do Sul e Japão planeiam exercício conjunto face a ameaça norte-coreana

Segundo uma fonte não identificada, citada pela agência sul-coreana, o exercício, que os três países realizam de dois em dois anos, está programado para as primeiras duas semanas de agosto.

Os ministros da defesa dos três países concordaram em realizar estes exercícios numa reunião trilateral, realizada no âmbito do fórum de diálogo Shangri-La, que teve lugar no fim de semana em Singapura.

A mesma fonte indicou que o Canadá e a Austrália também vão participar no exercício este ano.

O acordo para a realização do exercício aconteceu num momento em que Coreia do Sul, Japão e Estados Unidos procuram intensificar a cooperação em matéria de segurança face ao número recorde de testes de mísseis realizados pela Coreia do Norte este ano (19) e à possibilidade de Pyongyang realizar em breve um novo teste nuclear.

A Coreia do Norte, completamente isolada do mundo exterior desde o início da pandemia, ignorou os convites para retomar o diálogo sobre desarmamento.