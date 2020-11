EUA. Crescem os protestos nas ruas

Com a eleição renhida e muitos milhares de votos por contar, há cada vez mais protestos nas ruas. De um lado, apoiantes de Trump tentam parar as contagens nos estados que agora serão decisivos para a eleição. Do outro lado, os apoiantes de Biden, a pedir que cada voto seja contado. No meio, a polícia, que já fez dezenas de detenções.