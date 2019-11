EUA. Criança de 7 anos atingida por tiro durante Hallowen em estado crítico

O porta-voz dos bombeiros, Larry Lanford, revelou que a criança foi atingida na região do pescoço e foi levada por uma equipa de paramédicos para o hospital.

Também um homem de 30 anos foi atingido na mão esquerda e recebeu tratamento hospitalar, encontrando-se bem, revelou a Polícia de Chicago.

De acordo com as autoridades, as vítimas caminhavam na rua no bairro de Little Village quando um homem, integrado num grupo, empunhou uma arma e disparou.

O porta-voz da Polícia de Chicago acredita que a rapariga, que brincava à noite das bruxas com a família, foi uma vítima não intencional dos disparos.