EUA dão 60 dias à Rússia para cumprir tratado de armas nucleares

RTP04 Dez, 2018, 17:49 / atualizado em 04 Dez, 2018, 18:28 | Mundo

A Rússia desenvolveu "múltiplos batalhões de mísseis SSC-8", acusou Pompeo, referindo-se aos mísseis de solo de alcance intermédio igualmente conhecidos pela designação Novator 9M729. "O seu alcance é uma ameaça direta à Europa", afirmou.





Em conferência de imprensa em Bruxelas, após uma reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros da NATO, Mike Pompeo disse que só a Rússia pode salvar o tratado sobre armas nucleares de alcance intermédio, admitindo tê-lo violado e voltando a cumpri-lo.







Acrescentou que os Estados Unidos não irão testar nem instalar nenhum sistema nos próximos 60 dias, o período dado à Rússia para corrigir a violação.







"Os aliados concluíram que a Rússia desenvolveu e colocou no terreno um sistema de mísseis, o 9M729, que viola o Tratado INF e constitui riscos significativos para a segurança euro-atlântica", refere o texto.







"Apoiamos com firmeza as conclusões dos Estados Unidos de que a Rússia está a violar as suas obrigações sob o Tratado INF", acrescenta.

O secretário de Estado norte-americano considerou que, estrategicamente, já não faz qualquer sentido ser o seu país o único a cumprir o tratado INF. Prometeu ainda consultar os aliados europeus sobre os próximos passos a dar.O nível de tensão entre o Ocidente e a Rússia tem aumentado desde meados de outubro, quando Donald Trump anunciou a retirada dos Estados Unidos do tratado sobre armas nucleares de alcance intermédio (INF, na sigla em inglês), assinado com a Rússia em 1987, e fez crescer os receios de uma potencial nova corrida ao armamento.Os ministros de Negócios Estrangeiros da NATO acusaram hoje formalmente a Rússia de ter rompido o tratado sobre armas nucleares em solo europeu, subscrevendo as conclusões de Washington.A acusação da Aliança foi publicada em comunicado, emitido após a reunião.