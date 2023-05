EUA dão luz verde ao treino de pilotos ucranianos em caças F-16

Esperado este sábado em Hiroshima para participar na reunião dos líderes das sete maiores economias mundiais, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, saudou já a decisão de Washington, que considerou "histórica".





É a resposta positiva à iniciativa revelada no início desta semana por um porta-voz do primeiro-ministro britânico Rishi Sunak, de que o Reino Unido estava a tentar, a par dos Países Baixos, formar uma "coligação internacional" para comprar caças modernos de combate para a Ucrânia, em resposta aos pedidos insistentes de Zelensky.







O Pentágono informou o Comité do Congresso para as Forças Armadas que a modernização da frota de combate aéreo de Kiev poderá vir custar 11 mil milhões de dólares.







Os Estados Unidos têm-se mostrado relutantes em enviar quaisquer F-16 para Kiev, mas um alto responsável da Administração confirmou também esta sexta-feira que a Casa Branca está preparada para aprovar a transferência dos aviões de combate para a Ucrânia, se for isso que os aliados decidam fazer com aqueles que já possuem.



Nos próximos meses, os Estados Unidos e os seus aliados "irão decidir quando fornecer os caças, quantos serão disponibilizados e quem o irá fazer", revelou a fonte citada pela NBC News.







Palavras que tornam claro que a entrega dos aviões de combate não está para breve e que estes não irão participar da ofensiva militar da primavera anunciada por Kiev, a qual estará já em curso.

Nenhum pedido formal



Os F-16 são aviões de combate baseados em tecnologia de defesa norte-americana, pelo que qualquer cedência dos aparelhos por terceiros carece de autorização formal do Governo dos Estados Unidos. A Dinamarca já se mostrou disponível para ceder alguns dos seus.



A Administração Biden não está contudo ciente de quaisquer pedidos formais nesse sentido por parte dos países europeus que possuem os aparelhos, e não foram ainda dadas quaisquer ordens aos funcionários do Departamento de Estado para prepararem documentação nesse sentido, garante a CNN norte-americana.





França e Dinamarca, ambas membros da NATO, já anunciaram disponibilidade para participar na coligação internacional, cujo primeiro passo deverá ser a formação e treino dos pilotos.





O Ministério da Defesa de Portugal admitiu esta quinta-feira que poderá vir a participar igualmente na coligação internacional, mas apenas para a formação de pilotos e de técnicos de manutenção dos F-16.O assunto foi abordado esta sexta-feira pelo ministro ucraniano dos Negócios Estrangeiros de visita a Lisboa. " Convidei Portugal para se juntar à coligação de caças de combate , começando a formar pilotos ucranianos", revelou Dmytro Kuleba em conferência de imprensa, após uma reunião com o seu homólogo português.Apesar do anúncio da Defesa no dia anterior, João Cravinho escusou comentar a proposta de Kuleba, lembrando que Portugal já participa no grupo de fornecimento a Kiev de tanques modernos.

O treino dos pilotos e o fornecimento dos F-16 deverão estar em cima da mesa na próxima cimeira da NATO marcada para Vilnius, Lituânia, a 11 e 12 de julho.







A adesão da Ucrânia à organização de defesa atlântica deverá igualmente ser abordada. Kuleba reconheceu contudo em Lisboa que tal adesão não é um fim para a guerra, nem um processo imediato.

Meses para formar pilotos

A par dos aliados da NATO,capazes de enfrentar o poder aéreo russo.

Em março passado, dois pilotos ucranianos realizaram testes em Tucson, no Arizona, com as suas capacidades a serem avaliadas através de simuladores.







A experiência serviu também para calcular o tempo de formação necessário para os ucranianos se tornarem capazes de pilotar diversos aviões de combate norte-americanos, incluindo os F-16.







O prazo atualmente previsto pelo Pentágono é de cerca de 18 meses por ucraniano, ou de seis a nove meses dependendo da experiência do piloto.

O Congresso já reservou verbas no orçamento de 2023 para financiar esse treino nos Estados Unidos, mas nenhum plano concreto foi para já avançado nesse sentido pela Casa Branca.Ao abrigo da coligação internacional,O fabricante dos aparelhos, a Lockheed Martin, poderá também vir a fazê-lo de forma privada.Tais iniciativas terão de ter sempre alguma participação norte-americana mas, após esta sexta-feira, quaisquer entraves formais aprecem ter sido removidos.