EUA declaram que muçulmanos rohingya foram vítimas de "genocídio"

, disse o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, em Washington.Num discurso na Casa Branca, Blinken comparou, através de vários exemplos, a campanha militar de Myanmar contra esta minoria e o Holocausto, o massacre de tutsis ruandeses e outros genocídios.Segundo o secretário de Estado dos EUA, os facto provaram

“As intenções do exército foram além da limpeza étnica, indo até à destruição real” dessa minoria, continuou, recordando que é a oitava vez, desde o Holocausto, que os EUA reconhecem oficialmente a existência de um genocídio.



Mais de 9.000 rohingya mortos



A decisão de Antony Blinken de considerar este um crime contra a humanidade teve por base umaAntes de determinar que se tratava de genocídio,, disse o secretário de Estado.Segundo um relatório da diplomacia norte-americana, datado de 2018 e focado entre outubro de 2016 e agosto de 2017,. Citando o mesmo documento,A repressão militar de 2017 em Myanmar está a ser objeto de um processo de genocídio perante o Tribunal Internacional de Justiça, um organismo das Nações Unidas com sede em Haia. Mas a declaração oficial de genocídio não vai agravar as sanções económicas contra Myanmar.No entanto, Blinken afirmou que os EUA contribuiriam com quase um milhão de dólares em financiamento adicional para a Convenção do Genocídio para Myanmar, estabelecida pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU em 2018, e iriam partilhar toda a informação com o Tribunal Internacional de Justiça., disse ao Guardian Kyaw Win, diretor executivo da Rede de Direitos Humanos da Birmânia.