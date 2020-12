EUA. Defensores do voto popular lutam para acabar com Colégio Eleitoral antes de 2024

Joe Biden conseguiu, nas eleições de 3 de novembro, 306 votos eleitorais – mais do que os 270 necessários para assegurar a vitória. Donald Trump, por outro lado, conseguiu 232.É, portanto, expectável que o número de votos atribuídos no início de novembro aos candidatos democrata e republicano se mantenha inalterado. Mas tal não é garantido, uma vez que cada Grande Eleitor tem a liberdade de alterar o sentido de voto e de não seguir as escolhas do voto popular.Essa é precisamente uma das razões pelas quais muitos defendem a abolição do Colégio Eleitoral em favor de uma votação popular nacional, na qual venceria o candidato com mais votos na totalidade do país.Quem discorda deste sistema tende também a defender que o mesmo é antiquado e faz pouco sentido.– que, nessa ocasião, foi para Hillary Clinton.Em 2020, algo semelhante poderia ter acontecido. Apesar de Joe Biden ter conseguido vencer Donald Trump quer no voto popular quer no Colégio Eleitoral, em vários Estados norte-americanos decisivos a corrida foi renhida.Se, em alguns desses Estados, os resultados tivessem sido diferentes, o candidato republicano teria voltado a perder o voto popular nacional mas ganho a presidência. Isto porque, segundo o atual sistema, quem obtém mais votos populares em cada Estado - ainda que por uma margem mínima - recebe a totalidade de votos dos membros colegiais.

Desde que o sistema do Colégio Eleitoral foi adotado, no início do século XIX, foram já quase 800 as tentativas para lhe introduzir emendas ou para o extinguir.

, defendeu o democrata Mark Levine, membro do Governo da Virgínia, em declarações à agência Associated Press.Levine é o responsável por uma proposta de lei segundo a qual o Estado da Virgínia passaria a juntar-se ao movimento Voto Popular Nacional – um acordo entre vários Estados segundo o qual os membros do Colégio Eleitoral passariam a atribuir os seus votos ao candidato que vença o voto popular, independentemente de o apoiarem ou não.A proposta passou na Câmara dos Representantes da Virgínia no início deste ano. Falta agora que passe no Senado para que seja finalmente posta em prática.Se a Virgínia se juntar a este movimento, o movimento Voto Popular Nacional alcançará 196 dos votos do Colégio Eleitoral num total de 538. Para já, o objetivo deste movimento é persuadir Estados suficientes para conseguir chegar aos 270 votos eleitorais.Os defensores mais otimistas deste sistema de voto popular acreditam que o mesmo poderá estar em vigor já nas próximas eleições presidenciais de 2024.explicou à AP o porta-voz do movimento, Patrick Rosenstiel, referindo Estados como o Arizona, Michigan, Minnesota ou Nevada, onde a iniciativa já teve algum progresso mas acabou por não ser aprovada.

Estados apoiantes do voto popular são de maioria democrata

Depois de, neste século, dois candidatos republicanos – George Bush e Donald Trump – terem vencido as eleições apesar de não conquistarem o voto popular nacional, atualmente, esclareceu à AP Wendy Underhill, membro da Conferência Nacional das Legislaturas Estaduais.Prova disso é o facto de os 15 Estados que até agora se juntaram ao movimento pelo voto popular nacional serem todos de maioria democrata: Califórnia, Colorado, Connecticut, Delaware, Havai, Illinois, Maryland, Massachusetts, Nova Jersey, Novo México, Nova York, Oregon, Rhode Island, Vermont e Washington.Por outro lado, Estados tradicionalmente republicanos têm-se oposto ao movimento. O Dacota do Sul, por exemplo, não só recusou juntar-se à iniciativa como passou uma resolução para a condenar., lê-se no documento.“Uma votação popular nacional seria como ter dois lobos e uma ovelha a decidirem o que vai ser o jantar”, explicou a deputada republicana que apresentou a resolução.Atualmente, os Estados Unidos são a única nação a reger-se por este sistema. A grande maioria dos outros países elegem os seus líderes através do voto popular nacional ou através de um sistema parlamentar segundo o qual o partido vencedor escolhe o chefe de Governo.Os opositores do Colégio Eleitoral argumentam que, encorajando os candidatos presidenciais a ignorarem Estados que já sabem serem assumidamente democratas ou assumidamente republicanos, focando-se apenas em garantir o voto nos Estados decisivos.