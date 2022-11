EUA. Democracia em `casa` preocupa mais nova-iorquinos do que Ucrânia

A maioria dos norte-americanos apoia a ajuda contínua à Ucrânia face à invasão da Rússia, mas, de acordo com uma nova sondagem do Wall Street Journal, o apoio está a tornar-se numa questão partidária à medida que cresce a oposição Republicana ao envio de ajuda financeira para Kiev.

Para isso contribuíram declarações como a do líder dos Republicanos na Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy, que recentemente alertou que o seu partido não passará um "cheque em branco" à Ucrânia, se conquistar a maioria dos assentos nas intercalares agendadas para a próxima terça-feira.

Stewart Holman, um ex-editor reformado de 81 anos a viver em Nova Iorque, afirmou à Lusa, que "neste momento, o apoio à Ucrânia não é a questão mais crítica", dado que "tem havido um apoio bipartidário para essa questão".

"Garantir a democracia é para mim o assunto mais crucial neste momento. Eu tenho 81 anos, já vi muitas eleições, mas esta é a única vez em que estou assustado. Se a eleição de terça-feira e a de 2024 (eleição presidencial) derem errado, podemos não ver a democracia novamente", alertou.

Uma sondagem divulgada em outubro pelo New York Times e pelo Siena College indicou que a economia e a inflação são as questões mais importantes para 44% dos prováveis eleitores.

Julie, uma jovem de 22 anos residente em Nova Iorque, disse à Lusa que entende a mentalidade de alguns norte-americanos, de que o país tem os seus próprios problemas para se focar.

Contudo, se a "América quer ser líder do mundo livre, então tem que apoiar democracias em todos os lugares", avaliou.

"Quando vemos alguém como o Presidente russo, Vladimir Putin, que pensa que pode simplesmente bater à porta dos outros e apoderar-se do que quiser, temos de levantarmo-nos e ajudar a Ucrânia a lutar", defendeu.

Para Mark, um ativista nova-iorquino de 67 anos, a linha que separa a política local da internacional é muito ténue, e a inflação com que os norte-americanos tanto se preocupam está intimamente ligada com a guerra na Ucrânia, que levou os preços dos produtos a aumentar a nível global.

"Os eleitores estão muito preocupados com o que está a acontecer com os seus orçamentos familiares, dada a consistente inflação neste país. Mas isto é o resultado da pandemia. É o resultado da guerra na Ucrânia. É o resultado de grandes grupos empresariais exagerando nos preços. Essas são algumas das coisas que o cidadão americano comum enfrenta. Eles preocupam-se com o preço da habitação, com o preço da comida, com o custo do combustível, e por aí em diante. São todas preocupações muito reais", acrescentou Mark.

Os Estados Unidos já autorizaram mais de 60 mil milhões de dólares (60,7 mil milhões de euros) em ajuda à Ucrânia, com mais 18,5 mil milhões de dólares (18,7 mil milhões de euros) em ajuda militar desde janeiro de 2021, quando o Presidente, Joe Biden, chegou à Casa Branca.

O apoio financeiro dos Estados Unidos a Kiev, para enfrentar os ataques da Rússia, vinha até então recebendo um forte apoio bipartidário, quer no Senado, quer na Câmara dos Representantes. Porém, os Republicanos têm ameaçado a sua continuidade.

Carlos Calzadilla, vice-presidente regional sul do movimento Brooklyn Young Democrats, criticou o facto de figuras importantes do Partido Republicano "defenderem Vladimir Putin, que é um autoritário e que está apenas a tentar destruir a soberania de um país".

"A guerra na Ucrânia deveria preocupar os eleitores norte-americanos. O facto é que a democracia está sob ataque. Todos estão sob ataque, não é apenas a Ucrânia. O apoio dos Estados Unidos a Kiev deve continuar, sem dúvida", disse à Lusa o jovem de 22 anos.

"Precisamos de garantir que Putin, e a sua ideologia compartilhada pelo Partido Republicano, não cresça em todo o mundo, não cresça neste país. Temos de impedi-los de chegar ao poder. Acho que foi muito inspirador a forma como os ucranianos realmente lutaram pelo seu país e pela sua democracia. Trata-se de uma invasão de uma horrível ideologia fascista e temos que fazer tudo o que pudermos para a travar", acrescentou o jovem nova-iorquino.