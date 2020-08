EUA. Democrata Joe Biden anuncia que vai para o terreno fazer campanha

", declarou o antigo vice-presidente Joe Biden, com 77 anos, durante uma recolha de fundos em sessão digital.", acrescentou, mencionando Estados que podem ser determinantes no resultado das eleições.", afirmou Biden, criticando Donald Trump, de 74 anos.Trump, que tem estado muito mais presente no terreno, tem-se referido a Biden de forma insultuosa, ao designá-lo por "Joe dorminhoco", por este ter estado confinado em casa, no Delaware, durante mais de dois meses e de se ter deslocado apenas neste estado e no vizinho da Pensilvânia.

O multimilionário republicano tinha retomado os comícios em junho, antes de os interromper, mas continua a viajar pelos EUA a bordo do Air Force One para discursar perante os apoiantes.