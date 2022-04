EUA denunciam censura e restrições de liberdades e à participação política em Macau

No relatório anual sobre direitos humanos do Departamento de Estado norte-americano apontam-se "questões significativas de direitos humanos que incluem a existência de leis de difamação criminal e relatos credíveis de interferência substancial no direito de reunião pacífica, incapacidade dos cidadãos de mudarem o seu Governo pacificamente através de eleições livres e justas, sérias restrições à participação política, incluindo a desqualificação de candidatos pró-democracia nas eleições" em 2021.

Quanto à liberdade de expressão, os Estados Unidos assinalaram que esta está prevista na lei, para os órgãos de comunicação social e outros meios de comunicação, mas que "o Governo interferiu neste direito", dando com exemplo casos associados à criminalização da difusão de rumores e relatos de "crescente censura".

"Em fevereiro [de 2021], o chefe do Executivo anunciou que o Governo iria defender a liberdade de imprensa, mas que os `media` deveriam aderir ao princípio de `amor à pátria e amor a Macau`" e em março, os responsáveis da emissora pública Teledifusão de Macau avisaram "os jornalistas de língua inglesa e portuguesa de que deviam seguir a linha editorial patriótica e promover o `respeito e amor pela China continental`", referiu o relatório.

"Como resultado, 10 jornalistas demitiram-se. Em junho, a Teledifusão de Macau autocensurou um conteúdo da programação, retirando as imagens históricas da Praça Tiananmen de 04 de junho e qualquer menção ao apelo em curso para permitir que a vigília continuasse a ser organizada", segundo o documento.

O Departamento de Estado norte-americano também salientou que, apesar da legislação a liberdade de reunião pacífica, "o Governo restringiu" este direito.

"Em junho, os tribunais (...) mantiveram uma decisão de proibir a vigília anual pública de 04 de junho na Praça Tiananmen. Ao contrário de um caso semelhante em 2020, quando foram citadas as restrições sanitárias da covid-19, os tribunais negaram a autorização com base na conclusão de que slogans e faixas `provocatórias, difamatórias e contrárias à verdade` iriam caluniar" o Governo chinês.

Já em março do mesmo ano, acrescentou, as autoridades negaram a um trabalhador birmanês a organização de uma manifestação de protesto contra o golpe militar em Myanmar (antiga Birmânia). Um pedido negado pelas autoridades que argumentaram que "os não residentes não tinham direito a realizar uma reunião pacífica", notou.

O relatório frisou que, nestes casos, "a legislação exige notificação prévia, mas não aprovação".

Quanto às eleições para o parlamento local que ocorreram a 12 de novembro, concluiu-se no relatório que "as eleições não foram de uma forma geral livres e justas e que o Governo desqualificou todos os candidatos pró-democracia".

O Departamento de Estados dos EUA também apontou preocupações ao nível da investigação e do baixo número de acusações criminais relacionados com violência doméstica.