EUA. Desfinanciamento da polícia posto em causa após aumento da criminalidade

O homicídio do afro-americano George Floyd às mãos da polícia, em maio do ano passado, originou dezenas de protestos pela justiça racial nos Estados Unidos. Uma das exigências de muitos dos manifestantes foi o fim do financiamento dos departamentos de polícia.Os protestos acabaram por cessar mas, desde então, vários movimentos locais mantiveram a luta pelo desfinanciamento, originando aquela que é agora uma campanha a nível nacional. Em várias cidades norte-americanas,, o que gera dúvidas sobre se é razoável colocar um entrave à polícia que a combate.Se, por um lado, alguns cidadãos apoiam a retirada de recursos e de algumas competências à polícia, defendendo, por exemplo, que passem a ser serviços de saúde mental a responder a determinados casos, por outro há quem esteja preocupado com o aumento da taxa de criminalidade por falta de policiamento.Além disso, têm surgido várias dúvidas sobre como funcionaria uma verdadeira reforma policial.e como se fará para que as comunidades mais afetadas – como a latina e a africana – passem a confiar nas novas alternativas.“É um momento assustador.”, lamentou aoKeisha Henderson, uma habitante da cidade californiana de Oakland, onde o crime está a aumentar gravemente.

Homicídios aumentaram mais de 300 por cento em Oakland

Só no que toca a homicídios, Oakland sofreu um estrondoso aumento de 314 por cento em relação à mesma altura do ano passado.No seu relato ao, Henderson contou que tem visto balas a passarem mesmo em frente às janelas da sua casa e que a resposta da polícia a ocorrências com armas de fogo tem sido lenta ou, por vezes, inexistente.Apesar de se ter juntado a milhares de pessoas nos protestos pela justiça racial no ano passado, a jovem de 28 anos disse não defender uma abolição total da polícia, pelo menos até que sejam testadas alternativas eficientes., esclareceu.Henderson pertence a umaque se encontra a reimaginar a segurança pública em Oakland, cidade que pretende. À semelhança de Oakland, também cidades como Austin ou Los Angeles têm lançado campanhas para reformar as autoridades policiais. E, tal como em Oakland, esses movimentos têm sido acompanhados por um aumento da violência armada.Em Austin, no Estado do Texas, foram recentemente retirados ao orçamento da polícia 20 mil dólares que serviriam para levar a cabo programas de formação e para celebrar contratos. Na mesma cidade,O dinheiro que foi retirado à polícia está destinado à prevenção da violência, a serviços de apoio às vítimas e a programas sobre abuso de substâncias.Já em Los Angeles, onde ocorreram, as autoridades retiraram 25 mil dólares à polícia para os investirem em programas de apoio a estudantes negros.Muitos dos apoiantes do desfinanciamento da polícia dizem não ver problemas nestes novos investimentos e esperam que a criação de programas para não-polícias possa ser mais indicada para combater as verdadeiras causas da violência nas comunidades.

Comunidades querem alternativa à polícia antes do desfinanciamento

Em Oakland, uma campanha iniciada em 2015 pretende cortar no financiamento da polícia para investir em áreas como habitação, resposta a problemas de saúde mental e programas de prevenção da violência.Os objetivos da campanha tornam-se, no entanto, mais difíceis quando os números do crime tendem a aumentar. Só este ano,segundo o departamento de polícia.Os afro-americanos, que têm sido dos grupos mais afetados pelas falhas éticas dos agentes, são também os mais afetados pelo aumento da criminalidade. Por essa razão, cinco membros negros daque quer reformar a segurança pública em Oakland escreveram aos restantes 12 membros para alertar que“Eu apoio o desfinanciamento. É necessário e não podemos continuar a gastar metade dos nossos fundos na polícia. Mas a realidade é que há pessoas a morrer”, explicou aoJohn Jones, um dos signatários da missiva.