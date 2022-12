EUA designam como terroristas líderes da Al-Qaeda no subcontinente indiano

O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, sublinhou que a decisão faz parte de "esforços incansáveis" para garantir que os terroristas não "operem com impunidade" no Afeganistão.

Segundo um comunicado divulgado, a designação foi aplicada a Osama Mehmood, emir da Al-Qaeda para o subcontinente indiano, grupo conhecido como AQIS, o vice emir Atif Yahya Ghouri e Muhammad Maruf, responsável pelo recrutamento do AQIS.

Os Estados Unidos designaram também como terrorista Qari Amjad, vice-emir dos talibãs paquistaneses do Tehreek-e-Taliban Paquistão (TTP) e responsável pela província de Khyber Pakhtunkhwa, no noroeste do país.

Toda a propriedade e outros bens dos quatro responsáveis situados em jurisdições sob o controlo dos Estados Unidos serão confiscados e qualquer cidadão norte-americano fica proibido de realizar qualquer transações com estes, sublinhou Blinken.

O AQIS está sobretudo presente em Caxemira, cenário habitual de ataques de rebeldes contra as tropas indianas.