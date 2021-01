EUA designam movimento Houthi do Iémen como grupo terrorista

A apenas dez dias de abandonar a Casa Branca, a Administração Trump anunciou a decisão de incluir os houthis do Iémen na lista de organizações terroristas internacionais , um passo que pode comprometer a ajuda humanitária que chega ao país, mas também a já difícil missão de Joe Biden em retomar o diálogo com o Irão.





“Esta designação tem por objetivo responsabilizar Ansar Allah [nome oficial do movimento Houthi] pelos seus atos de terrorismo, incluindo ataques transfronteiriços que ameaçam populações civis, infraestruturas e transportes comerciais”, reiterou o secretário de Estado norte-americano.





Mike Pompeo acrescenta ainda que os houthis lideraram nos últimos anos uma campanha que “matou muita gente” e continua a “desestabilizar a região”, negando aos iemenitas uma “solução pacífica para o conflito” naquele país.







O responsável norte-americano lembrou o ataque de 30 de dezembro ao aeroporto de Aden, a segunda maior cidade do Iémen, onde morreram 26 pessoas. De acordo com as autoridades sauditas, o ataque foi perpetrado por houthis que tentavam atingir um avião onde seguiam os membros do novo Governo iemenita, apoiado por Riade.





A guerra civil no Iémen remonta a 2015, com os rebeldes houthis a controlarem uma parte significativa do território, incluindo a capital, Sanaa, e a maioria dos centros urbanos. Neste conflito, os houthis são apoiados politicamente pelo Irão, enquanto a arqui-inimiga Arábia Saudita, aliada de Washington, lidera uma coligação militar que apoia o governo iemenita.







Com os rebeldes houthis a deterem o controlo de boa parte do território do país, a designação como grupo “terrorista” poderá ser contraproducente, ao trazer maiores dificuldades à população no acesso a ajuda humanitária, dado que as agências e organizações necessitam de trabalhar com os líderes deste movimento de forma a continuarem a fornecer apoio às populações. Cerca de 70 por cento da população iemenita reside em áreas controladas pelos Houthis.

Situação humanitária complica-se



Os rebeldes já eram visados por sanções norte-americanas, mas a designação como grupo “terrorista” deverá impor mais entraves nas transações com as autoridades houthi, incluindo transferências bancárias, compra de alimentos e de combustível.





“A última coisa de que o povo iemenita precisa é de mais interrupções na ajuda e nos fluxos económicos. Precisamos do oposto: uma pressão efetiva sobre todas as partes envolvidas no conflito para que parem de usar os civis como reféns dos seus jogos de guerra”, disse David Miliband, chefe executivo do Comité Internacional de Resgate, ao jornal The Guardian





Já o diretor do Conselho Norueguês para os Refugiados no Iémen, Mohamed Abdi, considerou que a medida irá prejudicar a capacidade das agências de ajuda humanitária na resposta à situação no terreno.







“A economia tão vacilante do Iémen vai sofrer mais um golpe devastador. Enviar alimentação e medicamentos para o Iémen, um país dependente de importações em 80 por cento, será ainda mais difícil”, acrescentou.





Ao anunciar a decisão, Mike Pompeo admitiu preocupações com o impacto da resolução na situação humanitária. Garantiu que os Estados Unidos vão trabalhar na emissão de licenças especiais que permitam que a ajuda por parte dos Estados Unidos continue a chegar às organizações humanitárias.







“Estamos a planear a implementação de medidas para reduzir o impacto em certas atividades humanitárias e nas importações. Expressamos a nossa disposição para trabalhar com as Nações Unidas, organizações internacionais, organizações não governamentais e outros doadores para lidarmos com essas implicações”, garantiu o secretário de Estado norte-americano.







Mas, para além de prejudicar a situação no terreno, a decisão poderá ter impacto nas negociações que decorrem sob a égide das Nações Unidas no sentido de por fim à guerra civil, ao criar obstruções legais a negociações diretas com os houthis.









Ryan Crocker, antigo embaixador norte-americano em vários países do Médio Oriente, condenou a decisão. “Há elementos dos houthis que se envolveram em atos terroristas? É óbvio. Mas o mesmo acontece com outros grupos no Médio Oriente. Os Houthis são parte integrante da sociedade iemenita. Sempre foram. Esta decisão transforma uma força local num inimigo estratégico que faz parte do Iémen há várias gerações. Eles não são peões iranianos”, disse o diplomata à Al Jazeera





Peter Salisbury, especialista em questões relacionadas com o Iémen na ONG Grupo de Crise Internacional, refere que esta decisão dos Estados Unidos “corre o risco de punir coletivamente todos os iemenitas ao precipitar a fome e causar poucos danos aos rebeldes Houthis, se não mesmo aproximá-los ainda mais do Irão”, diz à agência France Presse.





Em novembro, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, alertava para a situação no Iémen, com o “perigo iminente da pior fome que o mundo viu nas últimas décadas”.



Presente envenenado





A designação dos Houthis como grupo terrorista é formalmente adotada a partir de 19 de janeiro, um dia antes da tomada de posse do novo presidente, Joe Biden. Analistas e peritos argumentam que este pode ser mais um obstáculo no caminho para a futura Administração Biden.











O próximo presidente norte-americano já prometeu, inclusive, que irá cortar o apoio de vários anos por parte dos Estados Unidos ao papel dos sauditas na guerra no Iémen. Em 2019, o Congresso norte-americano aprovou uma resolução que pretendia terminar com o apoio norte-americano à coligação militar saudita no Iémen, deliberação que mereceu o veto de Donald Trump.

Outra das consequências colaterais desta decisão prende-se com o Irão: ao atacar o grupo apoiado internacionalmente por Teerão, os Estados Unidos minam as possibilidades de um regresso ao diálogo entre os dois países. Aliás, no comunicado de domingo, Mike Pompeo frisou mesmo que a decisão fortalece “a dissuasão contra as atividades prejudiciais do regime iraniano”.



Nos cinco anos de presidência, Donald Trump retirou os Estados Unidos do acordo nuclear iraniano, em maio de 2018, e adotou várias vezes uma postura beligerante contra o regime dos ayatollahs. Ao aplicar sucessivas sanções económicas e financeiras que tinham sido levantadas em troca da limitação e vigilância do programa nuclear daquele país do Médio Oriente, as autoridades iranianas afastaram-se também progressivamente do acordo assinado em 2015.

Joe Biden já garantiu que vai tentar negociar com iranianos para um regresso mútuo aos termos do Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) após a tomada de posse. Mas, nas últimas semanas, a Administração Trump tem anunciado várias sanções contra o país, numa tentativa de dificultar um regresso ao entendimento assinado em 2015, o que tem motivado uma contrarresposta agressiva por parte dos iranianos.

Na semana passada, o Irão anunciou a apreensão um petroleiro sul coreano no Estreito de Ormuz e anunciou ainda ter retomado a produção de urânio enriquecido a 20 por cento , muito para lá dos limites estabelecidos do acordo internacional.

Na prática, o presidente-eleito Joe Biden poderá reverter a decisão e excluir os Houthis da lista de grupos terroristas, mas temem-se os efeitos e danos que possam ser infligidos antes que a nova Administração consiga resolver o problema.