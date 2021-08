EUA devem encontrar formas de "aumentar a pressão" sobre Pequim

"Precisamos de encontrar formas de pressionar e aumentar a pressão sobre Pequim para cumprir a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar e desafiar as suas pretensões marítimas excessivas e intimidatórias", disse Kamala Harris em Hanói, depois de um encontro com o Presidente vietnamita, Nguyen Xuan Phuc.

A vice-Presidente, que iniciou a visita oficial ao Vietname integrada numa viagem de cinco dias pelo Sudeste Asiático, disse que iria trabalhar de perto com o Vietname para "defender a liberdade de navegação internacional baseada em regras", incluindo no disputado mar do Sul da China.

A declarações de Harris surgiram depois de, em Singapura, na terça-feira, ter avisado Pequim de que estará ao lado dos aliados dos Estados Unidos no Sudeste Asiático face às ameaças e intimidação chinesas aos países com os quais tem disputas no mar do Sul da China, onde reivindica a grande maioria das suas águas e ilhas.

A `número dois` da administração de Joe Biden abordou esta questão na reunião com o Presidente do Vietname, um dos cinco países que disputam território com a China naquelas águas, juntamente com Filipinas, Malásia, Brunei e Taiwan.

Nos últimos anos, o Governo chinês construiu instalações em ilhas artificiais que podem ser utilizadas para fins militares, o que suscitou preocupações nos países vizinhos e nos EUA, que apelam para a livre navegação em toda a região.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês respondeu na terça-feira às acusações de Harris, afirmando que os EUA "defendem o seu egoísmo e comportamento hegemónico sob o pretexto de `ordem` e `regras`".