EUA dizem que escala de combates e mortes no Tigray rivaliza com situação na Ucrânia

Em declarações à imprensa após uma reunião a portas fechadas no Conselho de Segurança da ONU sobre a situação na Etiópia, Linda Thomas-Greenfield considerou "dececionante" que o Conselho não tenha concordado em emitir uma declaração pública sobre o tema em debate.

Citando o secretário-geral da ONU, António Guterres, a diplomata norte-americana indicou que a situação na Etiópia "está a ficar fora de controlo" e que "os civis estão a pagar um preço terrível".

"Apenas na semana passada, vimos um aumento sério nos combates e na violência. (...) A escala dos combates e mortes rivaliza com o que estamos a ver na Ucrânia, e civis inocentes estão a ser apanhados no fogo cruzado. Ao longo de dois anos de conflito, até meio milhão -- meio milhão -- de pessoas morreram, e os Estados Unidos estão profundamente preocupados com a possibilidade de mais atrocidades em massa. Todos nós deveríamos estar", frisou a embaixadora.

Linda Thomas-Greenfield disse também estar "horrorizada" com a morte recente de um trabalhador humanitário do Comité Internacional de Resgate.

"Ouvimos hoje que um total de 26 trabalhadores humanitários foram mortos ao longo dos últimos dois anos -- aproximadamente dois por mês. Esta tragédia ressalta os sérios perigos enfrentados pelos trabalhadores humanitários na região", declarou a norte-americana.

Perante o corpo diplomático presente na reunião do Conselho de Segurança, Thomas-Greenfield defendeu que "já passou da hora de todas as partes" pousarem as armas e regressarem à paz, assim como "já passou da hora de cessar as hostilidades" e de garantir acesso humanitário irrestrito a todos os necessitados.

"E já passou da hora das Forças de Defesa da Eritreia interromperem a sua ofensiva militar conjunta e da Etiópia pedir à Eritreia que retire os seus soldados do norte da Etiópia", acrescentou.

Os estamos Unidos manifestaram satisfação com o anúncio feito pela União Africana, de que as negociações de paz começarão na segunda-feira na África do Sul.

"Saudamos o compromisso declarado dos Governos da Etiópia e das Autoridades Regionais de Tigray de participar nessas reuniões. É fundamental que todas as partes aproveitem esta oportunidade e se envolvam seriamente em negociações para pôr fim aos combates e ao sofrimento do povo etíope", apelou Linda Thomas-Greenfield.

"Posso dizer-lhes que os Estados Unidos estão plena e ativamente envolvidos em esforços diplomáticos nos mais altos níveis do nosso Governo para apoiar a União Africana. Continuamos preparados para tomar as medidas apropriadas contra aqueles que obstruem a resolução deste conflito, e estamos determinados em responsabilizar aqueles que cometem abusos de direitos humanos", disse a embaixadora a jornalistas.

Momentos antes da diplomata norte-americana, também o representante permanente da Etiópia junto à ONU, Taye Atske Selassie Amde, se dirigiu à imprensa, declarando que aproveitou a reunião do Conselho de Segurança para "sublinhar o comprometimento" do seu país com a "proteção dos direitos de todos os etíopes e entrega de ajuda humanitária e proteção dos civis".

"Expliquei ao Conselho a legitimidade e a necessidade prática de restabelecer o controlo de localizações e infraestruturas criticas na região do Tigray", disse o diplomata.

A comunidade internacional tem manifestado a sua preocupação com a recente intensificação dos combates em Tigray, cercada pelas forças federais etíopes, apoiadas ao norte pelo exército da Eritreia - país que faz fronteira com a fronteira norte de Tigray - e ao sul por tropas de regiões etíopes vizinhas.

As forças etíopes e eritreias conquistaram na segunda-feira, após vários dias de bombardeamentos, Shire, uma das principais cidades de Tigray, com cerca de 100.000 habitantes antes da guerra e que acolheu muitas pessoas deslocadas pelo conflito.

O preço desta guerra mortal, que decorre em grande parte longe de observadores independentes, com jornalistas impedidos de aceder a região, é desconhecido.

O conflito provocou o deslocamento de mais de dois milhões de pessoas e atirou centenas de milhares de etíopes para uma situação de quase fome e sem assistência humanitária, segundo a ONU.