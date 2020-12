EUA dizem que informações sobre tropas da Eritreia no Tigray são "credíveis"

"Temos conhecimento de relatórios credíveis sobre o envolvimento militar da Eritreia no Tigray e consideramos isto como um desenvolvimento sério", disse o porta-voz do Departamento de Estado norte-americano à France-Presse (AFP).

Os Estados Unidos da América instam "essas tropas a retirarem-se imediatamente", acrescentou o responsável, notando também que há relatos de "violações dos direitos humanos" na região e apelando a "todas as partes" a respeitarem a lei internacional e os direitos humanos.

"Continuamos a exortar todas as partes a restaurar a paz, proteger os civis, incluindo os refugiados, e permitir o acesso humanitário sem entraves ao Tigray", concluiu o porta-voz.

A região de Tigray permanece em grande parte isolada do mundo exterior, física e virtualmente, e as organizações humanitárias têm vindo a alertar há semanas para a fome crescente, ataques a refugiados e falta de medicamentos e outros fornecimentos.

O Governo da Etiópia alega ter terminado a operação militar iniciada em 04 de novembro e afirma que a insegurança que se mantém na região configura uma situação de "casos de polícia". Ainda assim, mantém o estado separatista totalmente isolado e com as comunicações e internet fortemente limitadas e assume sozinho a operação humanitária, rejeitando o que designa como "ingerência" em assuntos internos do país.

Os governos da Etiópia e do Tigray consideram-se reciprocamente como ilegítimos, e os combates em curso na região são o culminar de meses de fricção crescente desde que Abiy Ahmed tomou posse em 2018 e afastou do poder a até aí dominante Frente de Libertação Popular do Tigray.

Pensa-se que milhares de pessoas, incluindo civis, terão sido mortas nos combates, que ameaçam desestabilizar a região do Corno de África.