EUA dizem que Irão pediu às milícias para não atacarem alvos americanos

As autoridades dos Estados Unidos dizem ter informações de que o Irão pediu às milícias para não atingirem alvos norte-americanos. São sinais de que os dois países podem estar interessados em aliviar a tensão. Esta quarta-feira, Donald Trump falou mesmo em paz e no objectivo de um novo acordo com o Irão.