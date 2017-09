EUA dizem que Kim Yong-un está "a pedir uma guerra"

RTP 04 Set, 2017, 16:04 / atualizado em 04 Set, 2017, 18:03 | Mundo

Nikki Haley afirmou esta tarde que "o tempo para meias medidas no Conselho de Segurança terminou".



A embaixadora norte-americana nas Nações Unidas defendeu, durante uma reunião de emergência do conselho de Segurança, que "chegou o momento de esgotar todos os nossos meios diplomáticos antes que seja demasiado tarde. Temos agora de adotar as medidas mais fortes possíveis".



A mesma responsável diz ainda que "a ação de Kim Jong-un não pode ser vista como defensiva. Ele quer ser reconhecido como potência nuclear, mas ser uma potência nuclear nada tem a ver com o uso dessas armas terríveis para ameaçar outros. As potências nucleares compreendem as suas responsabilidades".



Pequim "nunca permitirá que haja caos"

Rússia pede "cabeça fria"

Para a embaixadora norte-americana "Kim Yong-un não revela tal entendimento. O seu uso abusivo de mísseis e as suas ameaças nucleares mostram que está a pedir uma guerra"."Os Estados Unidos nunca querem a guerra. Não a queremos agora. Mas a paciência do nosso país tem limites", concluiu Haley.O Conselho de Segurança das Nações Unidas reuniu de emergência para discutir o último teste nuclear realizado pela Coreia do Norte. Pyongyang admitiu nas últimas horas que testou com sucesso uma bomba de hidrogénio, concebida para ser instalada num míssil balístico intercontinental.O embaixador da China nas Nações Unidas, Liu Jieyi, acredita que é possível resolver o conflito pela via do diálogo.Liu Jieyi instou Pyongyang a "parar de tomar ações erradas, que deterioram a situação e que não estão em linha com os seus próprios interesses".O embaixador chinês garantiu ainda que Pequim "nunca permitirá que haja caos e guerra na península".O embaixador da Rússia, Vassily Nebenzia, pediu "cabeça fria" e instou o Conselho da ONU a não tomar "nenhuma ação que possa escalar as tensões".Vasily Nebenzya diz que o que aconteceu com a Coreia do Norte "só vem mostrar que nós falhámos: Não conseguimos implementar as resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas"."Exortamos todas as partes interessadas a voltarem imediatamente à via do diálogo e às negociações (...) Reafirmarmos a nossa vontade de nos envolvermos nestes esforços concertados, incluindo no contexto do roteiro apresentado pelos chineses", defendeu.Nebenzia defendeu ainda uma ação diplomática para este problema, nomeadamente, através "dos esforços do secretário-geral das Nações Unidas".O embaixador japonês em Nova Iorque considera que as ações da Coreia do Norte são perigosas.Koro Bessho alertou que este não é um problema apenas para os países vizinhos da Coreia do Norte. "No conjunto, é claro quão beligerantes e perigosas são as ações da Coreia do Norte, e de que modo isso constitui um problema não só para os vizinhos da Coreia do Norte, como para toda a comunidade internacional".“O Conselho de Segurança não deve perder tempo a por fim a tão ultrajante e inaceitável desafio à segurança do mundo”, concluiu o embaixador japonês.O Reino Unido, pela voz do seu embaixador no Conselho de Segurança, afirmou que "estamos perante uma situação sem precedentes"A França pediu um reforço das sanções à Coreia do Norte e a definição de medidas adicionais para punir o país. Sem demoras e hesitações.