EUA e China com visões diferentes do comércio global

Jorge Almeida - RTP10 Nov, 2017, 16:41 / atualizado em 10 Nov, 2017, 17:34 | Mundo

Na cimeira da APEC, a organização de cooperação económica Ásia-Pacífico, o Presidente dos Estados Unidos demonstrou ter uma visão claramente diferente do seu homólogo chinês em relação às grandes questões do comércio global.



Em tom desafiador, Trump afirmou que os EUA não iriam tolerar mais “abusos comerciais crónicos”. Do lado oposto, o Presidente chinês, Xi Jinping, disse que a globalização é irreversível.



A APEC reúne 21 países da região do Pacífico, o equivalente a cerca de 60 por cento do PIB mundial. Desde que chegou à Casa Branca, Donald Trump prosseguiu com a agenda “a América primeiro” e retirou os Estados Unidos de um acordo com 12 países da APEC, alegando que estavam a ser prejudicados os interesses económicos do seu país.

A visão de Trump

No seu discurso na cidade portuária vietnamita de Da Nang, onde decorre a cimeira da APEC, Trump criticou a Organização Mundial do Comércio, afirmando que não pode funcionar corretamente se todos os seus membros não respeitarem as regras.







Referindo-se a desequilíbrios comerciais, o Presidente dos EUA disse que reduziu barreiras de mercado e anulou taxas, enquanto outros países não o fizeram. Acrescentou que o comércio livre custou milhões de empregos aos norte-americanos.

A visão de Xi Jiping

O Presidente da República Popular da China discursou poucos minutos de Trump. Com uma retórica diferente, Xi Jinping tratou de relembrar que o seu país é “o novo campeão do comércio mundial”.



A globalização é, para o líder chinês, uma “tendência histórica irreversível”, mas a filosofia do comércio livre precisa de ser reformulada para ser “mais aberta, equilibrada, equitativa e mais benéfica para todos”.







Ao contrário de Trump, defendeu os acordos comerciais multilaterais, que beneficiam as nações mais pobres: "Devemos apoiar o regime comercial multilateral e praticar o regionalismo aberto para permitir que os membros em desenvolvimento beneficiem mais do comércio internacional e do investimento".

Trump e Putin trocam aperto de mão

Com o périplo que o Presidente norte-americano está a realizar por cinco países asiáticos - e já tendo a cimeira da APEC na agenda -, aguardava-se com expectativa um encontro entre Trump e Putin à margem da cimeira.







Não faltam assuntos importantes para os dois presidentes discutirem, como a questão da Coreia do Norte ou a recente "intromissão" dos Estados Unidos em futuras eleições na Rússia, denunciada esta semana por Vladimir Putin.



Mas tanto quanto se sabe Trump e Putin ficaram-se por um aperto de mão e algumas palavras, depois da fotografia da praxe.