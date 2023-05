EUA e China procuram entendimento para além do "caso do balão"

A reunião não foi anunciada por Washington ou Pequim com antecedência. A Casa Branca descreveu as amplas discussões, nas quais os dois líderes passaram mais de oito horas juntos, como "sinceras" e "construtivas".

Um funcionário do governo norte-americano, citado pela Associated Press, informou os jornalistas, sob condição de anonimato, que ambos os lados reconhecem que o incidente do alegado balão de espionagem chinês, abatido nos EUA, em fevereiro passado, foi "infeliz" e que estão agora à procura de "restabelecer os canais normais de comunicação".

O encontro é o último de uma série de pequenos sinais de que as tensões podem estar a diminuir entre as duas maiores economias do mundo.

À medida que a rivalidade política e militar entre a China e os EUA se intensifica, os analistas temem que a falta de linhas de comunicação possa transformar um confronto menor em hostilidades maiores.

Eles apontam como exemplo a importância da capacidade de os EUA comunicarem com a antiga União Soviética para evitar uma guerra nuclear.

A Casa Branca disse, em comunicado, que a reunião faz parte dos "esforços contínuos para manter linhas de comunicação abertas e administrar a competição com responsabilidade", e que Sullivan e Wang discutiram questões-chave no relacionamento EUA - China, incluindo a invasão russa da Ucrânia ou a questão de Taiwan.

A reunião ocorreu num hotel de luxo ao longo da histórica Ringstrasse de Viena, de acordo com uma autoridade austríaca familiarizada com o assunto. O funcionário revelou que o planeamento da reunião foi feito em segredo e que as autoridades austríacas foram avisadas com apenas alguns dias de antecedência de que Viena foi escolhida como local para as negociações.

As autoridades chinesas consideraram as discussões "substantivas" e disseram que ambos os lados vão "continuar a fazer bom uso dos canais de comunicação estratégica", segundo a agência noticiosa oficial Xinhua.

Sullivan referiu as preocupações da Casa Branca sobre a falta de um "envolvimento construtivo" pela parte de Pequim, para pressionar a Rússia a pôr fim à invasão da Ucrânia, e pediu à China que faça mais para impedir a exportação de drogas ilegais para os EUA, segundo o funcionário do governo.

Washington tem, em particular, pressionado a China a combater a produção de precursores químicos usados para fazer fentanil, o opióide que mais mata nos EUA.

Sinais de aproximação entre as partes

As tensões entre os países aumentaram no ano passado, após a visita da então presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Nancy Pelosi, a Taiwan, que levou a China, que reivindica a ilha como uma província sua, a lançar exercícios militares em torno do território.

As tensões agravaram-se no início deste ano, depois de os EUA terem derrubado um balão chinês alegadamente usado para fins de espionagem, que cruzou o território norte-americano.

Mas há sinais de que os dois lados estão a retomar as comunicações diplomáticas.

O presidente norte-americano, Joe Biden, e o homólogo chinês, Xi Jinping, reuniram-se em Bali, na Indonésia, em novembro passado. O secretário de Estado, Antony Blinken, tinha programado viajar para a China em fevereiro, mas a viagem foi adiada após o incidente com o balão.

O embaixador dos EUA na China, Nicholas Burns, e o ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Qin Gang, também se reuniram, em Pequim, esta semana, e o enviado especial de Biden para o clima, John Kerry, falou por telefone no mês passado com o seu homólogo, Xie Zhenhua.