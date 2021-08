EUA e Europa protestam contra lei polaca limitando liberdade de imprensa

A proposta proíbe entidades não europeias de terem participação maioritária em órgãos de comunicação social a pretexto da segurança nacional.



Caso esta lei passe no senado, vai obrigar o grupo norte-americano Discovery Inc. a vender a sua participação no grupo TVN.

.

O principal canal privado independente de televisão na Polónia está assim ameaçado motivo que levou já a uma reação negativa da Casa Branca.