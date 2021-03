EUA e Índia reforçam laços militares face à ascensão da China

Austin aterra em Nova Deli exatamente uma semana após o primeiro encontro entre os líderes do chamado "quad", uma aliança entre os EUA, Índia, Japão e Austrália criada em 2007 em resposta à crescente aposta militar de Pequim.



A proximidade dos dois eventos realça a importância, dizem os peritos, que Biden atribui à região.



Sem uma agenda oficial ainda disponível, Austin irá encontrar-se com o seu homólogo indiano, Rajnath Singh, e outros oficiais de segurança do país asiático.



O objetivo declarado de Austin é "aprofundar a principal parceria de defesa EUA-Índia e avançar na cooperação entre os países para uma região livre, próspera e aberta do Indo-Pacífico e Oceano Índico Ocidental".



Um discurso repetido por funcionários norte-americanos, que se esforçam por formar um bloco de contenção aos desejos expansionistas na região por parte de Pequim, cuja relação com Washington se deteriorou dramaticamente durante a presidência de Donald Trump.



Nova Deli é a última etapa da viagem diplomática de Austin, que juntamente com o secretário de Estado norte-americano, Anthony Blinken, passaram pelo Japão e pela Coreia do Sul, com uma agenda igualmente marcada pela China.