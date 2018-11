EUA e Israel votam isolados pelo embargo a Cuba

RTP02 Nov, 2018, 19:47 | Mundo

A Assembleia Geral da ONU desta quinta-feira condenou quase por unanimidade o embargo económico dos EUA contra Cuba, para além de ter rejeitado as emendas propostas por Washington que criticavam o governo cubano por suprimir os direitos humanos da sua população.



As Nações Unidas destacaram a “necessidade de acabar com o embargo económico, comercial e financeiro imposto pelos Estados Unidos da América contra Cuba”. Os resultados foram claros, 189 países votaram “sim”, Israel e Estados Unidos votaram “não” e a Ucrânia e a Moldávia não participaram, sendo por isso registada uma votação “sem abstenções”.



Para além do voto sobre o levantamento do embargo económico, o jornal Times of Israel noticiou que os Estados Unidos propuseram também a implementação de oito emendas contra Havana, face a uma “séria preocupação com a falta de liberdade de expressão e acesso à informação em Cuba e a proibição de os trabalhadores poderem convocar greves”.



Nesta votação, Ucrânia e Israel foram os únicos países a votarem “sim” às oito emendas, enquanto que as Ilhas Marshall votaram a favor de uma. O jornal israelita refere que 114 países votaram contra e 65 abstiveram-se.



A União Europeia reagiu aos resultados e justificou a votação de todos os seus Estados-membros no “não” à implementação das emendas, por estas não estarem enquadradas no propósito da Assembleia Geral das Nações Unidas, que era tratar o levantamento do embargo económico a Cuba, que também a UE pretende.