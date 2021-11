EUA e países do Golfo criticam "políticas agressivas" do Irão e apelam ao regresso do acordo nuclear

Em comunicado, o departamento de Estado norte-americano indica que neste encontro do grupo de trabalho sobre o Irão, promovido na sequência do encontro ministerial, em 27 de setembro, dos chefes da diplomacia EUA-CCG -- que inclui o Omã, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Qatar, Bahrein e Kuwait --, foi particularmente condenada a "proliferação e uso direto" de modernos mísseis balísticos e de sistemas de aeronaves não tripuladas de origem iraniana.

"Estas armas têm sido utilizadas pelo Irão ou os seus aliados em centenas de ataques contra civis e importantes infraestruturas na Arábia Saudita e navios mercantes no mar de Omã, e têm colocado em perigo as tropas norte-americanas que combatem o Estado Islâmico", indica o comunicado.

O texto também indica que os EUA e os membros do CCG concordaram que o programa nuclear iraniano representa "um grave perigo" e apelaram a Teerão para que "coopere totalmente com a Agência Internacional de Energia Atómica" (AIEA).

Neste grupo de trabalho sobre o Irão, os participantes também abordaram diversas questões regionais, incluindo o Iraque e o Iémen, e consideraram que o apoio do Irão às milícias armadas da região, para além do seu programa de mísseis balísticos, "coloca uma clara ameaça à segurança e estabilidade regionais".

Os EUA e os países do CCG também indicaram que o Irão possui uma melhor alternativa face "a esta contínua escalada", através da sua contribuição "para uma região mais estável e segura".

"Os membros do CCG relataram os seus esforços para estimular efetivos canais diplomáticos com o Irão destinados a impedir, resolver ou desanuviar conflitos, mas apoiados por forte dissuasão através da cooperação na área da defesa com os Estados Unidos", indica o texto.

O Grupo de trabalho EUA-CCG sobre o Irão saudou ainda a agendada sétima ronda negocial em Viena, destinada a recuperar as principais medidas do Plano de Ação Conjunto Global (JCPOA, na sigla em inglês), e apelou ao mútuo cumprimento integral deste acordo, para permitir "esforços diplomáticos inclusivos dirigidos a todas as questões que são necessárias para assegurar a segurança e a prosperidade na região".

Este acordo internacional prevê uma drástica limitação do programa nuclear iraniano em troca de uma suavização das pesadas sanções impostas ao Irão, que insiste no caráter pacífico do seu programa.

Após cinco meses de suspensão, as negociações de Teerão e de outros países que ainda integram o acordo JCPOA de 2015 (Alemanha, China, França, Reino Unido e Rússia) devem ser retomadas em Genebra em 29 de novembro, numa tentativa de relançar o processo.

Os Estados Unidos, que se retiraram unilateralmente do acordo em 2018 e restabeleceram sanções ao Irão, vão participar de forma indireta nas conversações de Viena.

Após a retirada de Washington, Teerão optou por se afastar progressivamente dos compromissos firmados no acordo de 2015.