EUA e "parceiros-chave" reúnem-se para discutir estratégia no Afeganistão

", pode ler-se no comunicado divulgado este domingo.Washington organiza a reunião dos "parceiros-chave" na véspera do dia marcado para os militares norte-americanos deixarem o Afeganistão após 20 anos de guerra, e pouco mais de duas semanas após a tomada do poder pelos talibãs.As conversações vão incluir representantes de França, Canadá, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido, Turquia, Catar, UE e NATO.Na nota indicou-se também que o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, vai falar após a reunião para fornecer uma atualização sobre as recentes ações dos EUA no Afeganistão.A reunião vai realizar-se um dia após os EUA terem anunciado a destruição de um veículo carregado de explosivos em Cabul, horas depois do presidente dos EUA, Joe Biden, ter alertado para um possível novo ataque.Na quinta-feira, um ataque terrorista na periferia do aeroporto da capital afegã matou cerca de 100 pessoas, incluindo 13 soldados norte-americanos.Membros do grupo extremista Estado Islâmico visaram uma área fora do aeroporto de Cabul onde os EUA estavam a processar pedidos de visto de afegãos, norte-americanos e outros nacionais que pretendiam deixar o país.Cerca de 114.000 pessoas foram retiradas do Afeganistão desde 15 de agosto.

Para esta segunda-feira também está agendada uma reunião dos membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU sobre a situação no Afeganistão.