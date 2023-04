EUA e Reino Unido apelam a fim imediato de violência no Sudão

"Há uma forte preocupação partilhada sobre os combates, a violência no Sudão, a ameaça que representa para os civis, para a nação sudanesa e até potencialmente para a região", disse o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, após uma reunião com o ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, James Cleverly.

Pelo menos 97 civis foram mortos no Sudão, onde tiros e explosões continuavam a abalar Cartum hoje de manhã, no terceiro dia de combates entre grupos paramilitares e o Exército do país.

"Pedimos que deem prioridade à paz, que cessem os combates e que retomem as negociações. Isto é o que o povo sudanês quer, isto é o que o povo sudanês merece", acrescentou Blinken.

"Todos os nossos parceiros acreditam firmemente na necessidade de um cessar-fogo imediato e de um reatamento das conversações", referiu.

As conversações "foram muito promissoras, colocando o Sudão no caminho de uma transição plena para um governo liderado por civis", acrescentou o responsável norte-americano desde Karuizawa (centro do Japão), onde se realiza desde domingo uma reunião dos chefes da diplomacia do G7.