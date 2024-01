É uma resposta aos sucessivos ataques dos rebeldes xiitas, apoiados pelo Irão, contra os navios comerciais que cruzam o Mar Vermelho. Mais de 60 alvos militares foram atingidos em Sanaa, capital do Iémen, mais concretamente no porto de Hodeiddah, no reduto xiita de Saada, e nas bases aéreas de Bani e de Abbs. Os Houthis prometem retaliar.