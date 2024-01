EUA e Reino Unido lançam ataque de retaliação contra rebeldes do Iémen

Depois do aviso deixado pela Casa Branca e Downing Street, as forças norte-americanas e britânicas iniciaram o bombardeamento de vários locais utilizados pelos rebeldes houthis do Iémen, confirmaram quatro funcionários norte-americanos à agência Reuters na quinta-feira, falando sob condição de anonimato.





Os Houthis, que controlam a maior parte do Iémen, têm visado as rotas marítimas do Mar Vermelho para mostrar o seu apoio ao movimento palestiniano Hamas no conflito na Faixa de Gaza.





O grupo rebelde prometeu atacar navios ligados a Israel ou com destino a portos israelitas. Embora, muitos dos navios visados não tenham ligações a Israel.







Os ataques no Mar Vermelho têm perturbado o comércio internacional na principal rota entre a Europa e a Ásia, que representa cerca de 15 por cento do tráfego marítimo mundial.



Acredita-se que estes sejam os primeiros ataques que os Estados Unidos realizam contra os Houthis no Iémen desde 2016. Na quinta-feira, o líder dos Houthis afirmou que qualquer ataque norte-americano ao grupo não ficaria sem resposta.