EUA e Reino Unido realizam novos ataques contra posições dos rebeldes Houthis no Iémen

Sob a direcção dos respectivos governos e com o apoio da Austrália, do Bahrein, do Canadá e dos Países Baixos, a operação desta segunda-feira visou oito alvos e enquadra-se na resposta aos ataques contínuos dos Houthis à navegação internacional e comercial e a navios de guerra que transitam no Mar Vermelho.

"Os ataques de hoje visaram especificamente um local de armazenamento subterrâneo dos Huthis e locais de mísseis e vigilância aérea dos Huthis", explicaram as forças de Washingtone Reino Unido em comunicado conjunto.

O Ministério da Defesa do Reino Unido explicou que "estes ataques de precisão têm como objetivo perturbar e degradar as capacidades que os Houthis usam para ameaçar o comércio global e as vidas de marinheiros inocentes".

"O nosso objectivo é sempre reduzir as tensões e restaurar a estabilidade no Mar Vermelho”, acrescentam no comunicado.

O Ministério da Defesa britânico concretiza que foram usados aviões da Força Aérea Real e bombas guiadas de precisão para atingir múltiplos alvos em dois locais militares nas proximidades do campo de aviação de Sanaa. O governo britânico acrescenta que o ataque foi levado a cabo após uma análise e planeamento rigorosos para minimizar qualquer risco de vítimas civis.

O ministro britânico da Defesa, Grant Shapps, disse em comunicado que os ataques foram realizados em "legítima defesa". "Esta acção irá desferir mais um golpe nos seus stocks limitados e na sua capacidade de ameaçar o comércio global", disse Shapps.

O porta voz dos houthis já reagiu a estes ataques aéreos dos Estados Unidos e do Reino Unido, afirmando que "acentuam a determinação do povo iemenita em cumprir as suas responsabilidades morais e humanitárias para com os oprimidos de Gaza".

Antes desta confirmação oficial, a agência de notícias dos rebeldes Houthis já tinha denunciado novos ataques desta coligação Ocidental.

"As forças anglo-americanas estão a lançar ataques à capital Saná e a várias províncias" do país, adiantou a Saba, num breve comunicado citado pela agência France-Presse (AFP).

Segundo o canal Houthis, al-Masirah, quatro ataques tiveram como alvo a base militar Al-Dailami, localizada a norte da capital Saná, sob controlo rebelde.

Os Houthis, um movimento próximo do Irão e que apoia o Hamas palestiniano no seu conflito contra Israel, assumiram esta segunda-feira a responsabilidade por um ataque contra um navio militar norte-americano ao largo da costa do Iémen.

As forças Houthis "realizaram uma operação militar visando o cargueiro militar americano Ocean Jazz no Golfo de Aden (...) utilizando mísseis", referiu o porta-voz militar do movimento, Yahya Saree.

Questionado pela AFP, fonte do Departamento de Defesa norte-americano afirmou "não ter visto nada parecido" e descreveu a informação como falsa.

Desde meados de novembro que os Houthis dispararam numerosos mísseis e `drones` contra navios que consideram ligados a Israel, alegando assim agir em solidariedade com os palestinianos na Faixa de Gaza.

Estes ataques perturbaram o tráfego nesta área marítima fundamental para o comércio mundial e levaram os Estados Unidos a atacar repetidamente posições Houthis. Washington voltou mesmo a colocar este movimento na sua lista de entidades terroristas.

Os rebeldes repetiram esta segunda-feira que vão continuar a "impedir que os navios israelitas" cruzem o mar Vermelho e o golfo de Aden até ao fim da guerra em Gaza, e a "responder a qualquer ataque" contra o Iémen.

c/agências