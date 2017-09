EUA e Seul querem destacar porta-aviões nuclear após teste da Coreia do Norte

RTP 04 Set, 2017, 11:52 / atualizado em 04 Set, 2017, 13:59 | Mundo

As forças armadas sul coreanas fizeram um exercício de fogo real no mar, simulando um ataque às instalações nucleares do Norte.



Estas manobras surgem na sequência de Pyongyang ter anunciado que realizou um teste de uma bomba de hidrogénio de uma potência sem precedentes, "com total sucesso", segundo a televisão pública norte-coreana.



O exército sul-coreano realiza também este mês manobras com fogo real em que participam caças F-15K equipados com mísseis terra-ar "Taurus", segundo o Ministério da Defesa no seu relatório à Assembleia Nacional, citado pela agência sul-coreana Yonhap.





(3rd LD) Seoul officials leaning towards military measures than dialogue with N.K.: defense chief https://t.co/SLwlrNcANR — Yonhap News Agency (@YonhapNews) 4 de setembro de 2017

China says Trump's trade threat over North Korea "unacceptable." https://t.co/CXL2el9T7Z' — The Associated Press (@AP) 4 de setembro de 2017

North Korea nuclear test: South Korea says it expects more missile launches – live https://t.co/aIsm3IcLPI — The Guardian (@guardian) 4 de setembro de 2017

"Resposta firme e construtiva"

Determinação do Exército da Coreia do Sul

A Coreia do Norte testou no domingo a bomba nuclear mais potente até à data, que segundo o regime de Pyongyang pode ser instalado num míssil intercontinental.A confirmar-se significa que o teste foi cinco vezes mais potente que o quinto ensaio nuclear realizado pela Coreia do Norte, em setembro de 2016, e mais de três vezes superior ao da bomba que destruiu Hiroshima em 1945.A comunidade internacional já condenou veemente o novo desenvolvimento de armamento norte-coreano. Seul e Tóquio pediram mais sanções ao regime de Kim Jong-un.O Presidente norte-americano disse estar a avaliar a possibilidade de suspender comércio com qualquer país que tenha negócios com Pyongyang, algo veemente condenado pela China, de acordo com aO porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros, Geng Shuang, disse que a posição de Trump era "injusta" para Pequim."O que definitivamente é inaceitável para nós é que, por um lado, trabalhamos arduamente para resolver pacificamente esta questão e, por outro lado, os nossos interesses estão comprometidos e a ser sujeitos a sanções (...) Isso é injusto", concluiu Geng Shuang.O presidente do Conselho Europeu diz que a União Europeia está pronta para endurecer as sanções. Enquanto o ministro russo, Sergei Ryabkov, defendeu que é preciso ter muito cuidado na forma como se lida com a Coreia do Norte, porque passos em falso poderão piorar a situação."Aqueles que são mais fortes e inteligentes devem mostrar restrições. Qualquer passo desajeitado pode levar a uma explosão".A Rússia promete reagir à expansão do sistema de defesa antimíssil dos EUA na Coreia do Sul. No âmbito da reunião dos BRICS - Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que está a decorrer em Xiamen, leste da China, o representante russo disse que "inevitavelmente se levanta a questão sobre a nossa reação, sobre os nossos efetivos militares".O ministro russo criticou ainda as ações de Washington para sobre o encerramento dos consulados russos nos Estados Unidos. "Estou inclinado a classificar o que está a acontecer como hooliganismo estatal".A Coreia do Sul acredita que a vizinha Coreia do Norte pode vir a fazer novos testes balísticos muito em breve, nomeadamente com um míssil intercontinental, revelou esta segunda-feira o ministro da Defesa sul-coreano, Chang Kyung-soo, citado pelo“Detetámos sinais de que podem vir a existir mais lançamentos balísticos. Também prevemos que a Coreia do Norte possa lançar um míssil balístico intercontinental”, disse Kyung-soo.O Conselho de Segurança das Nações Unidas reúne-se esta segunda-feira para discutir a questão coreana. O secretário-geral da ONU já condenou o ensaio com a bomba de hidrogénio que classifica de "profundamente desestabilizador".O primeiro-ministro do Japão já pediu aos presidentes dos Estados Unidos e da Rússia para pressionarem mais a Coreia do Norte. O líder do Governo japonês e o Presidente norte-americano, Donald Trump, mantiveram mesmo uma conversa telefónica na noite de domingo, em que concordaram em relação à necessidade de elevar a pressão sobre Pyongyang.Durante a conversa, Trump reiterou a Abe o compromisso dos Estados Unidos com o país asiático e disse que a sua nação "está a 100 por cento com o Japão", informou o Ministério dos Negócios Estrangeiros japonês.Pouco depois, o primeiro-ministro japonês falou também por telefone com o Presidente russo, Vladimir Putin, que sublinhou o "importante papel da Rússia como membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas" para lidar com a Coreia do Norte.Abe encorajou Putin a fazer com que a Rússia adote uma "resposta firme e construtiva" e ambos concordaram que a atitude de Pyongyang representa "uma séria ameaça".Reunidos em Xiamen, os BRICS emitiram uma condenação conjunta ao teste nuclear realizado no domingo pelo regime de Kim Jong-Un, expressando "profunda preocupação com a atual tensão e prolongado conflito nuclear na península da Coreia" e que a questão nuclear "deve ser resolvida unicamente mediante meios pacíficos e diálogo direto entre todas as partes implicadas".Ainda de acordo com a, a China vai realizar um protesto diplomático contra o teste nuclear da Coreia do Norte que “ignorou a oposição generalizada da comunidade internacional e efetuou um novo teste nuclear”, disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês em comunicado.Na sua página na Internet, a Administração de Segurança Nuclear chinesa, anunciou entretanto, que não foram detetados quaisquer materiais radioativos e que o lançamento não teve qualquer impacto na população, refere a agênciaEsta segunda-feira, a Coreia do Sul declarou que o seu simulacro foi levado a cabo "tendo em consideração" as instalações nucleares de Punggye-ri, a partir de onde Pyongyang executou o seu último teste militar, sugerindo que está a preparar-se para um eventual conflito armado."O treino demonstra a determinação do Exército da Coreia do Sul em destruir não só a origem da provocação mas também as forças de liderança e de apoio do inimigo caso ameacem a segurança do nosso povo", declarou Roh Jae-cheon, o porta-voz do Exército, citado pela agência