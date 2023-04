EUA. Eleição de juíza progressista pode beneficiar defensores do aborto

Com a eleição de Protasiewicz, avançada pelos canais de televisão CNN e NBC News, o Supremo Tribunal do Wisconsin, estado no centro-oeste do país, tem agora quatro juízes progressistas e três conservadores.

A magistrada, de 60 anos, derrotou Dan Kelly, que tinha trabalhado para os republicanos e foi apoiado pelos principais grupos antiaborto do Wisconsin.

A eleição da juíza, apoiada pelos democratas, foi considerada uma das mais importantes do ano nos Estados Unidos, uma vez que o resultado vai determinar o destino do direito à interrupção voluntária da gravidez no Wisconsin.

Durante a festa da vitória, os outros três juízes progressistas do Supremo Tribunal do Winscosin juntaram-se a Protasiewicz no palco e ergueram os braços, de acordo com a agência de notícias Associated Press.

"Parabéns a Janet Protasiewicz por se tornar a próxima juíza do Supremo Tribunal de Wisconsin", disse a filial naquele estado da Planned Parenthood, uma organização que oferece cuidados de saúde reprodutiva.

Em junho do ano passado, o Supremo Tribunal dos EUA anulou a proteção do direito ao aborto, em vigor no país desde 1973, numa decisão que permite agora a cada estado decidir se mantém ou proíbe a prática. Vários estados, incluindo o Wisconsin, tinham leis que proibiam o aborto escritas antes de 1973.

Com receio da nova decisão, a Planned Parenthood deixou de programar interrupções voluntárias da gravidez na região.

A lei do Wisconsin que proíbe o aborto, de 1849, deverá ser revista nos próximos meses pelo Supremo.