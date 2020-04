EUA. Elizabeth Warren apoia Biden e declara-se disponível para a vice-presidência

Warren tinha declarado ontem o apoio a Biden e, a uma pergunta sobre se aceitaria candidatar-se com ele à vice-presidência caso fosse convidada, respondeu laconicamente : "Sim".





A senadora pelo Massachusets surpreendera por uma campanha incisiva, situando-se em várias questões na ala esquerda do Partido Democrata, apenas ultrapassada nesse aspecto por Bernie Sanders, que se distinguia por defender o Medicare para todos e por proclamar uma referência genérica a objectivos de transformação socialista.





Por isso mesmo, quando Warren anunciou a sua desistência na corrida à investidura, a campanha de Sanders alimentava a expectativa de obter dela um pronunciamento que lhe permitisse recuperar parte do terreno perdido para Joe Biden. O antigo vice-presidente de Obama, por seu lado, cortejou também Warren e tinha motivos para dar-se por satisfeito com um silêncio da parte desta que privava Sanders do apoio esperado.





Ao pronunciar-se agora a favor de Biden, e já depois de o próprio Sanders o ter feito também, Warren não queimou as pontes com nenhum dos dois lados mas encontra-se naturalmente mais identificada com Biden e é uma das possíveis escolhas deste para a vice-presidência.





A primeira reacção da campanha de Biden à declarada disponibilidade de Warren foi, contudo, fria e reservada: um porta-voz da campanha recusou comentar.