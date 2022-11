EUA em dia de eleições intercalares

As mais recentes sondagens indicam que os Republicanos têm fortes probabilidades de retirar o controlo da Câmara de Representantes e do Senado aos Democratas, num resultado que pode criar dificuldades acrescidas ao governo de Joe Biden para fazer aprovar medidas no Congresso.A derrota dos Democratas não será uma surpresa, não apenas pela fraca popularidade de Biden, mas também porque, nas últimas 25 eleições intercalares, apenas por três vezes o partido que controla a Casa Branca conseguiu vencer.Para muitos analistas, estas eleições são uma espécie de referendo ao governo do presidente democrata Joe Biden, mas são igualmente um teste à popularidade do ex-presidente republicano Donald Trump, que apoia vários candidatos presentes nos boletins de voto, tornando o processo muito participado e polarizado.





A agenda de campanha dos dois partidos foi substancialmente diferente, com os Republicanos a apostar nas críticas à política de imigração de Biden, bem como à dificuldade de gerir o aumento da inflação (que está acima dos 8%) ou o aumento da violência urbana; e com os candidatos Democratas a apostar na agenda social, nomeadamente a proteção do direito ao aborto ou o aumento do número de empregos na economia.