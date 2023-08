EUA empenhados na normalização das relações Israel-Arábia Saudita mas ainda sem acordo

Fontes da administração norte-americana indicaram ao jornal que Riade e Washington já elaboraram os termos gerais do acordo, onde também se prevê que a Arábia Saudita promova um distanciamento da China e receba componentes nucleares civis.

Os Estados Unidos e o Presidente Joe Biden esperam que os detalhes do acordo estejam concluídos antes de agosto de 2024, o que implicaria um importante trunfo para o atual líder da Casa Branca e nas vésperas das eleições presidenciais de novembro desse ano, onde se candidata à reeleição.

O seu antecessor, Donald Trump, conseguiu que Israel e diversos países árabes (onde se incluem os Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Sudão e Marrocos) iniciassem a normalização das relações no âmbito dos designados Acordos de Abraão.

Um entendimento entre Israel e o reino saudita poderá alterar de forma substancial o xadrez geopolítico da região e motivar outras nações árabes a seguir o mesmo processo. Alguns analistas já consideraram que as suas consequências podem equiparar-se aos Acordos de Camp David (1978) entre o Egito e Israel.

No entanto, e confrontada com as informações do Wall Street Journal, a Casa Branca assegurou "não existir um conjunto acordado de negociações", nem "um prazo combinado para codificar a normalização ou qualquer das outras considerações de segurança no Médio Oriente".

No entanto, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Kirby, reconheceu que o Presidente Biden encarregou os seus principais assessores para explorarem as vias sobre a normalização das relações entre Israel e a Arábia Saudita.

"Existe um compromisso por parte da administração", disse.

As informações também apontam para que o príncipe herdeiro saudita, Mohamed Bin Salman, tenha referido aos seus assessores que ainda não existem condições para a normalização das relações com Israel, um tema que não se encontrará nas suas prioridades imediatas.