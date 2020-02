EUA encaminham-se para negociações com russos sobre controlo de armas nucleares

"Vamos confrontar os russos onde precisamos, mas, ao mesmo tempo, acho que vamos negociar”, afirmou O'Brien, acrescentando que se vão iniciar as “negociações sobre controlo de armas, sobre a questão nuclear que é importante para a segurança do mundo”.



O conselheiro de Segurança Nacional falou enquanto os EUA e a Rússia cumpriam o prazo de um ano para alongar o novo tratado START. Este é o último acordo juridicamente vinculativo que limita os respetivos arsenais nucleares.



Especialistas em controlo de armas destacam que a diplomacia nuclear leva tempo. E o atraso no início de negociações gerou preocupações. Em causa está o interesse do Governo Federal norte-americano em permanecer no tratado ou em aderir aos limites dos pactos de controlo de armas. Washington afirma ainda que o Presidente está apenas interessado em verificar um tratado desatualizado. Mas alguns especialistas referem que adicionar a China é como uma "pílula de veneno".





Renovar o novo acordo seria, na perspetiva de Moscovo, um passo burocrático simples que o Kremlin estaria disposto a dar. Contudo, a Administração Trump diz-se interessada em negociar um novo pacto que inclua a China e talvez outros países.



Com um arsenal nuclear menor do que Moscovo ou Washington, Pequim apresenta-se pouco incentivada a assinar o pacto. Isto acontece porque vai restringir o seu arsenal para níveis muito abaixo dos principais rivais.



O novo tratado vai delimitar as duas nações a inserir 1.550 ogivas nucleares em mais de 700 sistemas de entrega. Mísseis intercontinentais, mísseis lançados por submarinos e bombardeiros, estão incluídos. Também vai autorizar 18 inspeções todos os anos, permitindo que cada lado fique atento às capacidades mútuas. Este deve expirar em 2021, mas poderá ser adiado por até cinco anos, se ambos os lados concordarem.



"Os EUA e a Rússia detêm mais de 90 por cento dos arsenais nucleares do mundo", disse Richard Burt, ex-embaixador dos EUA na Alemanha e principal negociador, acrescentando que "estamos a viver num mundo onde não há transparência ou previsibilidade real na competição nuclear EUA-Rússia, que não haverá mais atalhos de guarda na corrida às armas nucleares e que estaremos de volta onde estávamos, nos anos 1960”.



Em abril, o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, disse ao Congresso que os EUA estavam no início das conversações sobre a renovação do tratado. Os comentários de O'Brien, dez meses depois, sugerem que as negociações ainda não foram lançadas.



"A história sugere que novas negociações levarão tempo, por isso é importante começar a definir os parâmetros de uma nova negociação, preservando os benefícios de segurança para o povo americano de manter o novo START no lugar", disse Lynn Rusten, vice-presidente do Programa Global de Política Nuclear.



Os EUA estão a modernizar as suas Forças Armadas. O Pentágono anunciou na terça-feira que implementou uma nova arma nuclear de baixo rendimento lançada por submarinos, algo que considera crítico para combater a ameaça representada pelo arsenal russo de armas nucleares. Vários ex-funcionários do Governo Federal disseram que as armas aumentam o potencial de conflitos nucleares.

A "bola" está no lado da América



O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, referiu durante uma visita a Washington, em dezembro, que o Presidente Vladimir Putin enfatizou "a preparação da Rússia para agora concordar com a extensão do novo START, a fim de aliviar a tensão da comunidade global". Este considera ainda que o último instrumento de controlo de armas entre os EUA e a Federação Russa estão bem, não serão destruídos, mas vão deixar de estar em vigor.



“E estamos preparados para fazer isso ainda hoje, e a bola está no lado dos nossos parceiros americanos”, acrescentou.



Quando questionado na conferência de imprensa do Departamento de Estado se os EUA estariam abertos a renovar o tratado sem os chineses, Mike Pompeo evitou um "não" absoluto, mas deixou claro que não é isso que o Governo deseja.



"À medida que os sistemas de armas se movem e avançam, à medida que os novos países desenvolvem essas capacidades, há um risco real de que haja uma redução na estabilidade estratégica apenas mantendo-se correta como estamos hoje, de modo que é - a razão pela qual estamos a pedir que outros países participem", expôs o chefe da diplomacia dos Estados Unidos.