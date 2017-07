EUA enviam bombardeiros para a Península da Coreia

A manobra militar está a ser interpretada como uma resposta ao mais recente lançamento de um míssil norte-coreano.



Os bombardeiros levaram a cabo simulações de ataques de precisão na Coreia do Sul.



Sobrevoaram o Mar do Japão e chegaram a aproximar-se da fronteira que delimita as duas Coreias.



A Coreia do Norte lançou o míssil balístico intercontinental, na passada terça feira.