EUA. Escalada retórica de Donald Trump pode tornar-se um tiro no pé

O antigo presidente dos Estados Unidos apelou “aos maiores protestos de sempre” caso seja acusado de interferência no processo eleitoral ou de fraude fiscal. Num discurso incendiário, Donald Trump admitiu ainda perdoar os acusados envolvidos no ataque ao Capitólio, a 6 de janeiro do ano passado. Estas declarações podem ter agravado os problemas legais do antigo presidente, admitem vários juristas.