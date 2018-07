EUA: Escola tem permissão para dar choques a alunos

RTP26 Jul, 2018, 17:30 | Mundo

O Centro Educativo Juez Rotenberg (JRC) de Massachusetts, uma escola para crianças e adultos com distúrbios mentais, tem permissão para realizar “condicionamento por choque elétrico”, desde o início de julho.



A prática, que não funciona como terapia de eletrochoque, é utilizada em alunos com dificuldades de aprendizagem e outros problemas mentais, quando estes estão em risco de causar danos a outros ou a si próprios.

Na terapia de eletrochoque são passados pequenos choques para o cérebro quando a pessoa está sob anestesia. Neste caso, a pessoa está acordada.

Os alunos usam uma mochila que contém o aparelho de choque, chamado de GED, à qual estão ligados vários elétrodos. Estes são fixados nas pernas e nos braços dos alunos, podendo dar choques de dois segundos, mediante a utilização de um controlo remoto.



Desta forma, os funcionários do centro podem dar choques aos alunos a qualquer momento, em casos de comportamentos de risco.



Expostos à dor, os alunos ficam desencorajados a repetir o comportamento, tal como reporta o The Washigton Post, que teve oportunidade de visitar o centro em 2016.



Para muitos, a prática é considerada inumana. Tanto que o governador de Massachusetts instaurou um processo para interromper o procedimento em 2013, como é noticiado no jornal britânico The Guardian.



No El País refere-se uma petição que, em 2014, reuniu 300 mil assinaturas para que a FDA – autoridade sanitária dos Estados Unidos – proibisse o condicionamento por choque elétrico naquele centro.



No entanto, a juíza Katherine Fields, do condado de Bristol, e o tribunal de família determinaram que o Estado falhou em demonstrar que o procedimento “não está de acordo com o padrão de cuidados aceites para tratar indivíduos com deficiências intelectuais e de desenvolvimento”, tal como é explicado no jornal britânico.



Esta escola é a única instituição dos Estados Unidos onde é permitido o uso de choques elétricos em crianças para fins comportamentais.

“A pessoa pode ficar angustiada e ansiosa”

Os choques não são utilizados de forma isolada. Estes são complementados com medicação, que pode ser diminuída caso os choques sejam suficientes para refrearem o comportamento, como se explica no The Washington Post.



Também é dito que não são só os comportamentos destrutivos que são punidos: os alunos podem levar “choques preventivos”, caso se levantem sem pedir autorização ou se não vestirem um casaco quando lhe é solicitado.



De acordo com os funcionários do centro, essas atitudes podem levar a outros comportamentos mais agressivos.



Jean Mercer, líder do grupo de Advogados para Crianças em Terapia, concorda que o uso de condicionamento aversivo, como é o caso deste procedimento de choques, pode ser útil para parar comportamentos socialmente destrutivos, como a auto-mutilação, por exemplo.



No entanto, é da opinião que a utilização de “choques preventivos” torna o procedimento ineficaz.



“A pessoa pode ficar angustiada e ansiosa [por receber os choques] sem perder o comportamento indesejado”, explica.

Medida com apoio dos pais

Ao contrário do que possa parecer, a medida é aprovada pelos pais das crianças e adultos que frequentam o centro. Aliás estes mostraram o seu “repúdio” pelas autoridades do Estado, por atuarem de “má fé”, tal como noticia o jornal espanhol.



Isto porque os pais insistem que, após colocarem os seus filhos no Centro, os seus comportamentos melhoraram de forma visível.



Na reportagem realizada pelo The Washington Post, os pais relataram como lidaram com casos de agressão por parte dos filhos e como não conseguiam controlar os seus comportamentos.



Lauren Emmick dá o exemplo da sua filha adotiva de 25 anos, que aos 18 meses já demonstrava sinais de esquizofrenia que levavam a ataques de violência. Onde quer que fosse tinha de ser amarrada para que não se magoasse a si e aos outros.



Agora que recebe choques menos de uma vez por mês, a filha de Emmick já consegue dormir em casa dos pais sem episódios de violência.



“Se os especialistas têm outras opções, gostaria de as ouvir”, afirmou Lauren Emmick.