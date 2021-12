EUA. Especialistas alertam para maior risco de infeção durante o Natal e apelam à vacinação

Durante um entrevista ao programa, da NBC, o principal infecciologista norte-americano, Anthony Fauci, alertou para a “capacidade extraordinária de disseminação” da variante Ómicron e para o maior risco de infeção, mesmo em pessoas vacinadas.“Vai ser difícil. Não podemos fugir desse cenário porque, com a Ómicron, enfrentaremos semanas e meses difíceis, à medida que avançamos no inverno. Vamos assistir a uma pressão significativa em algumas regiões do país, no sistema hospitalar, principalmente nas áreas onde existe um baixo nível de vacinação”, explicou Fauci.

Apelo à vacinação

O alerta de Fauci ocorre após uma semana em que os EUA ultrapassaram as 800 mil mortes por covid-19 e assistiram a um aumento de 17 por cento nos casos e de nove por cento nos óbitos.", apelou Collins.

Collins, Fauci e outros especialistas explicam que a imunização por si só não evitará a disseminação da Ómicron, mas estão confiantes de que o risco de doença grave ou de morte é amplamente reduzido com a vacinação.

Collins mostrou-se mesmo preocupado com os 27 por cento dos norte-americanos que ainda não receberam nenhuma dose da vacina contra a covid-19.

O presidente norte-americano, Joe Biden, planeia fazer um discurso na terça-feira sobre a evolução da covid-19 no país. Fauci antecipou alguns dos pontos que poderão ser referidos no discurso de Biden: “O presidente vai enfatizar várias coisas: a vacinação com a dose de reforço, vacinar as crianças, disponibilizar mais testes e equipas de urgência, porque sabemos que vai haver uma maior necessidade de internamento”.Em algumas regiões dos EUA, os hospitais estão a ficar novamente sobrelotados com doentes Covid e a expectativa, segundo os especialistas, é que as coisas piorem.

A variante Ómicron já foi detetada em 43 dos 50 Estados norte-americanos e em 90 países até o momento.