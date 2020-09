EUA. Estado da Geórgia enganou-se e `limpou` das listas quase 200 mil eleitores

A verificação conduzida aos 313.243 nomes retirados em finais de 2019, realizada pelo Fundo de Pesquisa Palast, um grupo não partidário que fiscaliza os dados estatísticos divulgados pela imprensa, concluiu que 198.351, ou 63,3 por cento destes eleitores, não tinham mudado de casa, pelo que não deveriam ter sido "limpos" das listas eleitorais.Esta foi a segunda vez que a equipa do Palast reviu as listas de eleitores cancelados na Geórgia e encontrou discrepâncias de dados e limpeza abusiva dos cadernos.Em 2018, analisaram a remoção de mais de meio milhão de eleitores estaduais por ordens do secretário de Estado georgiano em julho de 2017, a maior remoção de eleitores de uma só vez em toda a história dos Estados Unidos.E, também nessa altura, os especialistas em higienização das listas concluíram que 340.134 eleitores, que mantinham a mesma morada do registo eleitoral, tinham mesmo assim sido retirados das listas com base na informação, errónea, de que tinham mudado de residência.Existiam ainda outros que, tendo mudado de casa, se tinham mantido nas mesma jurisdição eleitoral, mas a ordem do secretário de Estado da Geórgia tinha mesmo assim anulado as suas inscrições e pelo mesmo motivo.

Impacto eleitoral

Um relatório dee daconcluiu depois que mais de 87 mil eleitores riscados tinham voltado a registar-se na Geórgia, o que provava que nunca tinham deixado de ser residentes. Quase 56 mil destes registaram-se novamente na mesma freguesia.Mais de 30 mil destes eleitores erradamente retirados das listas não se registaram de novo a tempo de votar nas eleições de 2018 para eleger o governador da Geórgia, o que levanta questões sobre o eventual impacto destas purgas nos resultados eleitorais.Os responsáveis pela manutenção dos cadernos eleitorais da Geórgia defendem-se e insinuam que o mais recente relatório do, divulgado quarta-feira, não é inocente, uma vez que o Fundo, sob a capa de não-partidário, esconde a sua proximidade à candidata do Partido Democrata derrotada em 2018, Stacey Abrams."Há um ano, Justin Grey, um jornalista credível da WSB-TV, foi verificar se as pessoas incluídas na lista tinham ou não mudado de casa. O seu relato no terreno demonstrou que aqueles que estavam na lista para serem removidos já não viviam naquela morada. É pena que a ACLU tenha escolhido um cúmplice conhecido da Stacey Abrams para fazer a pesquisa, especialmente quando há tantas outras opções credíveis à esquerda disponíveis para serem contratadas", comentou o vice-secretário de Estado georgiano, Jordan Fuchs.

Uma queixa apresentada pela Fair Fight Action quanto a 313.000 eleitores acabou por forçar o Estado a restaurar 22.000 registos até dezembro de 2021.

De acordo com a CNN, a história referida por Fuchs foi realizada por uma das suas televisões afiliadas, em bairros de West Atlanta. O repórter inspecionou 30 casas e confirmou que os moradores ali registados se tinham mudado ou tinham falecido.Na altura tinham sido removidos 313.000 eleitores da lista, cerca de quatro por cento do total do Estado. Os votantes "inativos" tinham sido marcados para a limpeza depois de terem deixado passar o prazo de 30 dias para responder a um postal de confirmação de morada, pré-pago e pré-preenchido com a morada em causa. O postal pedia aos eleitores para confirmarem ou atualizarem as informações.

Metodologia "propensa a erros"

De acordo com o gabinete do secretário de Estado georgiano, Brad Raffensperger, um eleitor é caracterizado como "inativo" se não votar em duas eleições gerais e, nesse período, não tiver contacto com o Conselho Eleitoral.Em dezembro de 2019, o mesmo secretário de Estado anunciou a remoção de centenas de milhares de registos de eleitores classificados como 'inativos' das listas, como parte de uma disposição estatal, a qual prevê a remoção dos registos dos eleitores dados como inativos por mais de três anos.A retirada dos nomes não é assim vista como uma "purga" mas antes como uma manutenção de rotina das listas eleitorais, e data do decreto de lei de registo eleitoral de 1993.Em reação ao relatório divulgado quarta-feira, Andrea Young, diretora-executiva da ACLU Georgia, disse à CNN ter ficado "muito triste, mas não surpreendida" com os resultados, uma vez que o método usado pelo Estado para manter as listas limpas era "propenso a erros tremendos" e estava em desacordo com as normas da indústria de verificação de moradas.

"O que se pode realmente concluir disto é que o Estado da Georgia está a usar uma metodologia para manter as suas listas que é ao mesmo tempo cara e menos precisa do que a que a indústria usaria para manter uma lista de correio", afirmou Young.

O relatório da ACLU incluiu as três formas utilizadas pelo Estado para verificar a morada de alguém: um modelo do registo Nacional de Mudança de Morada dos Serviços Postais dos EUA, correio devolvido ou omissão de votar em dois ciclos eleitorais federais combinada com a falta de resposta ao postal enviado para confirmar a morada.As incertezas levantas pelo relatório da ACLU da Geórgia, irão provavelmente constituir mais uma acha para a fogueira da confusão eleitoral que se prevê desde já para novembro, nos Estados Unidos, devido ao voto postal.O Presidente Donald Trump tem sido o maior crítico desta alternativa ao voto presencial, cuja importância cresceu devido à pandemia de Covid-19. Dúvidas sobre a origem e o envio dos boletins de voto poderão vir a criar um impasse político sério, quando qualquer dos lados irá provavelmente gritar 'fraude!', em caso de derrota e exigir uma recontagem dos votos, ou denunciar a sua falta por "erro" dos correios.